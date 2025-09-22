Localizada una mujer de 80 años que había desaparecido en Ferrol

La mujer de 80 años que permanecía desaparecida desde ayer en Ferrol ha sido localizada esta mañana en la estación de la ciudad departamental. Fueren agentes de policía los que la encontraron.

La Asociación SOS desaparecidos había lanzado una alerta para encontrar a Lilia A. B. N., una mujer de 80 años faltaba de su casa desde este domingo.

Otro desaparecido en Sada

El operativo de búsqueda del hombre de 73 años desaparecido en el municipio coruñés de Sada desde la tarde de este viernes prosigue sin éxito por el momento. La búsqueda continúa con participación de patrullas de Seguridad Ciudadana de Sada, Oleiros y Cambre, además de con el apoyo de perros.

A lo largo de la mañana, se incorporará el servicio aéreo, informa la Guardia Civil, que añade que también hay Policía Local, Protección Civil y voluntarios.

Fue un familiar el que interpuso una denuncia en el puesto de Oleiros y el hombre, que sufre principios de Alzheimer o alguna otra enfermedad degenerativa. En el momento de la desaparición, llevaba teléfono móvil, dinero en efectivo y vestía una camiseta a rayas y pantalón vaquero.