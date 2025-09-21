Piden seis años de cárcel para dos mujeres por estafar a una anciana enferma en Monforte de Lemos

La Audiencia Provincial de Lugo acogerá la próxima semana el juicio contra dos mujeres acusadas de aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de una anciana con grave deterioro cognitivo para apropiarse de varios bienes y dinero en efectivo.

Según el escrito de Fiscalía, los hechos se produjeron en abril de 2016 cuando las dos encausadas, que eran guardadoras de hecho de la mujer, actuando de común acuerdo sacaron a la víctima del centro residencial en el que estaba ingresada en O Barco de Valdeorras y la trasladaron al domicilio de una de ellas, en el partido judicial de Monforte de Lemos.

De esta forma, ambas encausados instaron a la mujer a realizarles una donación de la nuda propiedad de una finca urbana de Monforte de Lemos; de otra en A Pobra do Brollón y de una finca urbana en Vilachá. Un contrato que materializaron ante notario el 12 de abril de 2016.

Asimismo, instaron a la mujer a realizar un reintegro de 2.000 euros el 13 de abril de 2016 para a continuación, prevaliéndose de la influencia que ejercían sobre ella, quedarse con el dinero.

Tras cumplir su próposito y "sin la menor intención de antender a la mujer y procurarle los debidos cuidados ne el futuro", el 31 de mayo de 2016 la dejaron en urgencias del Hospital Comarcal de Monforte de Lemos, justificando no poder hacerse más cargo de ella y posteriormente fue trasladada a un geriátrico de Chantada, donde estuvo ingresada hasta su fallecimiento en marzo de 2019.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito continuado de estafa y pide cada una de las acusadas una pena de tres años de prisión, así como la nulidad de la donación realizada y el pago de una indemnización de 2.000 euros a los herederos de la víctima.