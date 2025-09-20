Seis detenidos tras desarticular una organización, con base en Arteixo, dedicada a la distribución de cocaína

La Policía Nacional, de forma conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de A Coruña, ha desarticulado una organización criminal que distribuía una importante cantidad de cocaína en la provincia de A Coruña.

Según relata el cuerpo en una nota de prensa, a raíz de la información recabada por los canales de colaboración con otras fuerzas de seguridad, concretamente de la Policía Local de Arteixo, el Grupo de Estupefacientes de UDYCO- Coruña en colaboración con el GIR del SVA en A Coruña, inicia la llamada Operación “Roble", la cual llega al desentramado de una organización criminal.

Así, se pudo determinar que el enclave principal de la citada organización se ubicaba en el municipio coruñés de Arteixo, desde donde se distribuían las sustancias estupefacientes a otras localidades próximas. Dicho grupo blanqueaba de diferentes formas la gran cantidad de dinero que obtenía con el tráfico de sustancias, lo cual, según indica la Policía, les suponía una complicada tarea de colocación en el sistema financiero y de encubrimiento del origen ilícito del mismo.

A lo largo de la investigación se pudo identificar al líder de la organización, que se proveía de la droga en otros puntos de la geografía gallega y después la distribuía desde Arteixo a diferentes clientes y en distintas localidades. Para ello, el principal investigado contaba con varios colaboradores que se dedicaban también a la distribución.

En la madrugada del pasado 17 de septiembre se realizan de manera simultánea siete registros domiciliarios, apoyados por varias unidades especializadas (U.I.P., Unidad Especial de Guías Caninos y G.O.E.S; BMT y Unidad Operativa de Coruña por parte del SVA).

Como resultado final de la operación policial desarrollada, se han incautado casi 6 kilogramos de cocaína, así como numerosas dosis preparadas para su venta, útiles para el corte y preparación de la droga y numerosos dispositivos electrónicos.

Por otro lado, también fueron intervenidos 80.000 euros en efectivo y más de 100 boletos de apuestas utilizados para el blanqueo de capitales, así como varios vehículos, numerosos dispositivos electrónicos, armas simuladas y pasamontañas.

Finalmente, fueron detenidas seis personas en las localidades de Arteixo y Fisterra. Con esta operación, la Policía da por desarticulado un importante grupo criminal que, según explican, desde hacía tiempo distribuía sustancias estupefacientes en la provincia de A Coruña.