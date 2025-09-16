Estafa del piso turístico en Vigo: reserva desde Brasil a través de Facebook y cuando llega la habitación no está disponible

Un hombre denuncia una presunta estafa con el alquiler a un piso turístico en el centro de Vigo. El hombre hizo la reserva desde Brasil a través de la red social Facebook, abonando 700 euros para la reserva.

Al llegar a la ciudad, esta persona se encuentra con que la habitación no está disponible y que la persona con la que gestionó la reserva no le contesta al teléfono. El hecho habría sido denunciado este martes ante la Policía Nacional.

Esta denuncia se sumaría a la de otras estafas vacacionales que se han dado este verano. El caso más sonado es el del alquiler vacacional en Ons, donde varios visitantes se encontraron con que habían contratado un alquiler turístico en la isla y al llegar se encontraban con los alojamientos ocupados por otras personas.

Las redes sociales parecen haberse convertido en un espacio perfecto para este tipo de delitos. Las denuncias recogidas van desde alquileres vacacionales hasta reservas para comer y todas siguen un patrón similar: realizas la reserva a través de una red social o una web fraudulenta, pagas por adelantado y al llegar al destino no figura tu reserva o ya está ocupada por otra persona. Además, una vez realizado el pago, las víctimas no consiguen contactar con la persona que gestionó la reserva falsa.

Las autoridades han aprovechado el aumento de este tipo de estafa para recomendar a los ciudadanos que extremen las precauciones a la hora de contratar alojamientos vacacionales y utilizar canales oficiales y seguros.