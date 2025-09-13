Muere una persona en Cerceda al volcar su coche

Un accidente de tráfico en el lugar de Rodís, en Cerceda, ha dejado este sábado el saldo de una persona fallecida al volcar su coche, ha informado Emergencias.

El único vehículo implicado acabó volcando en el kilómetro 19 de la AC-413, y particulares que llamaron al 112 Galicia minutos antes de las 13.00 horas indicaron que la persona que viajaba en su interior podría estar atrapada.

De esta forma, el Centro de Atención Integrada de Urgencias solicitó la actuación de Emergencias Sanitarias de Galicia-061, el Cuerpo de Bomberos de Ordes, la Guardia Civil de Tráfico, la Policía Local y los voluntarios de Protección Civil de Cerceda.

Hasta el punto se desplazó el helicóptero medicalizado con base en Santiago, de Emergencias Sanitarias.

Finalmente se verificó que el involucrado se encontraba liberado y accesible, pero nada se pudo hacer por su vida.