Muere un trabajador en Santa Comba tras caerle un hierro encima
Según el particular que dio el aviso, el hombre no se encontraba atrapado cuando sucedió el accidente laboral
Un hombre ha fallecido este mediodía tras caerle un hierro encima mientras trabajaba en la parroquia de Santa Sabiña, en Santa Comba.
Según informa la central de Emergencias, fue un particular el que, alrededor de las 13:20 horas, llamó para informar de la caída de un hierro sobre un trabajador aunque, según relató, no se encontraba atrapado en el momento del accidente laboral.
Los gestores del 112 Galicia informaron al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que movilizó el helicóptero medicalizado con base en Santiago, a la Guardia Civil y a la Policía Local, que se desplazaron hasta el lugar del siniestro.
Los servicios de emergencias trataron de reanimar a la víctima, aunque solo pudieron confirmar su fallecimiento.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Neutralizada la etapa de Pontevedra de La Vuelta a 8 kilómetros de meta por las protestas
- Así es la nueve sede central de Bimba y Lola en Vigo por dentro
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- Dos heridos muy graves en una pelea a martillazos en Vilagarcía
- Aguacates, ¿el negocio del futuro?
- Bimba y Lola: la nueva sede central viguesa de la firma, en imágenes
- Así es la ayuda de 1500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos