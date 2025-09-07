Sucesos
La Policía investiga la muerte violenta de una mujer en Sevilla
Los agentes trabajan principalmente en la hipótesis de un crimen machista, pero no hay confirmación oficial por el momento
Victoria Flores
Sevilla
Una mujer ha aparecido muerta este domingo en el barrio sevillano de Valdezorras con signos de violencia. Aunque todavía no ha sido confirmado el motivo, fuentes de la Policía Nacional explican a El Correo de Andalucía que las hipótesis apuntan a que se trata de un caso de violencia de género, aunque este extremo no ha podido ser confirmado por el momento.
Fuentes consultadas señalan también que habría sido el propio autor de los hechos quien alertó a los servicios de emergencia para que se trasladaran hasta allí. Los hechos han tenido lugar en el mediodía de este domingo. Por el momento, la Policía Nacional investiga el caso y desde la Subdelegación del Gobierno señalan que no hay más información al respecto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- El Bono Concilia Familia se podrá solicitar desde el lunes: esta es la documentación que debes aportar
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- Agonía para llegar a Vialia: colas de más de media hora en todos los accesos
- Nolito: «Bryan Zaragoza me encanta»
- La víctima del crimen de Vilagarcía sufrió heridas de arma blanca
- Un joven mata presuntamente a su madre en Vilagarcía y se arroja por la ventana de su vivienda
- Detenido en Vigo por portar una pistola ilegal lista para ser disparada