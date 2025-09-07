Muere un octogenario en Moeche tras un incendio provocado por una manta eléctrica
El aparato acabó por prender fuego en el colchón, afectando a la estancia en la que se encontraba la víctima.
Un octogenario ha muerto este domingo en su vivienda de Moeche (A Coruña) tras un incendio originado en una manta eléctrica, ha informado la Axencia Galega de Emerxencias.
El departamento público ha asegurado que la manta «acabó por prender fuego al colchón, afectando a la estancia en la que se encontraba la víctima», tal y como han trasladado los bomberos del parque de As Pontes (A Coruña), que se desplazaron al inmueble.
El 112 Galicia recibió, en torno a las 11:40 horas de este domingo, una llamada de alerta de un familiar que advirtió de los hechos tras acudir al edificio, ubicado en el lugar de Vilapedre, en la parroquia de Labacengos.
Así, la Axencia Galega de Emerxencias ha detallado que el allegado encontró la casa llena de humo y apuntó a la posibilidad de que el hombre, octogenario, estuviese en su interior.
Se desplazaron al lugar efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, bomberos de As Pontes, Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Ortigueira (A Coruña) y Guardia Civil, pero, tras localizar la estancia afectada por el fuego, solo se pudo confirmar el fallecimiento del varón.
