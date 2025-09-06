Investigan a un menor de 15 años por conducir un vehículo agrícola por Barbanza con su madre de copiloto
La progenitora esta acusada de un delito de cooperación necesaria
E. P.
El Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de A Coruña investiga a un menor, de 15 años, por un delito contra la seguridad vial y a su madre como cooperadora necesaria.
Según ha informado el Instituto Armado, los hechos sucedieron cuando componentes del Destacamento de Tráfico de Santiago de Compostela, que realizaban labores de vigilancia de la circulación, observaron un vehículo agrícola circulando por una de las vías secundarias de la comarca del Barbanza.
El conductor aparentaba tener una edad inferior a la mínima requerida para la obtención del permiso de conducción, por lo que los agentes detuvieron la marcha del vehículo.
De esta forma, identificaron a los ocupantes y comprobaron que el conductor tenía 15 años e iba acompañado por su madre ubicada al lado del puesto de conducción.
Por todo ello, la Guardia Civil investigó al conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial que conlleva penas de prisión de tres a seis meses o multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días y a su madre como presunta autora de un delito de cooperadora necesaria.
