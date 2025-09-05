Muere un ciclista tras ser atropellado en Galicia

Trágico suceso en Galicia después de que un ciclista haya perdido la vida tras ser atropellado en la provincia de Lugo.

Según informa Emerxencias 112, el aviso se recibió sobre las 11:20 horas, momento en el que un particular hizo uso del número único de emergencias para explicar que un ciclista había sufrido un atropello, en el kilómetro 9 de la LU-861.

Sin esperar, los gestores informaron del ocurrido al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Xermade. Después de que acudieran al punto, confirmaron el fallecimiento del herido, sin que nada se pudiera hacer por salvarle la vida.