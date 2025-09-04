Investigación judicial
Prisión provisional para el tío de Marc Márquez por el caso de asesinato de un hombre en Rialb
El familiar del piloto de MotoGP está acusado de homicidio junto con un comandante retirado de la Guardia Civil y el dueño de un taller mecánico de Lleida
Laura Serrat
El juez de Solsona ha acordado prisión provisional comunicada y sin fianza para los tres detenidos presuntamente relacionados con el asesinato de Joan Coromina Estany, ocurrido el 25 de enero de 2022 en Baronia de Rialb (La Noguera), entre los cuales se encuentra un tío de los hermanos Marc y Álex Márquez. Al familiar de los pilotos, R.A.C., se le acusa de un delito de homicidio, junto con F.G.P., un comandante retirado de la Guardia Civil, y N.G.B., dueño de un taller mecánico en Lleida, para quienes también se ha dictado la misma medida cautelar.
Desde el primer momento, la principal hipótesis fue la de un crimen por venganza, posiblemente relacionado con los negocios ilegales de Coromina, natural de Oliana y quien durante un tiempo estuvo vinculado al contrabando entre Andorra y España y que en los últimos años se dedicaba a la compraventa de terrenos. Los tres detenidos declararon este jueves ante el juez de Solsona, pero lo hicieron en las salas de Justicia de Lleida, ya que la sede judicial de la capital solsonense no cuenta con las condiciones para atender a tres detenidos al mismo tiempo.
Los Mossos interrogaron a los detenidos este miércoles y registraron la sede de una joyería de Cervera. El comandante retirado de la Guardia Civil acusado en el caso y el familiar del piloto Marc Márquez, también detenido por el crimen, se acogieron a su derecho a no declarar ante los Mossos d’Esquadra.
El asesinato tuvo lugar en una zona boscosa de difícil acceso de la Baronia de Rialb, donde Coromina paseaba cuando fue abatido, presuntamente por un sicario contratado por el grupo criminal del que formaría parte el familiar de los pilotos de motociclismo. El disparo habría salido de un rifle desde una distancia significativa, unos 100 metros, e impactó en el pecho de la víctima, a la altura del corazón.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Guardia Civil extrema ya la vigilancia en la tapa de la gasolina del coche: podrán sancionarte con 200 euros
- El capitán y tres tripulantes más del «Karar» se dan a la fuga
- Cuando la muerte no separa: un matrimonio de Mos fallece el mismo día tras medio siglo juntos
- La mejor terraza para cenar en Galicia: vistas al mar, precio asequible y a menos de una hora de Vigo
- Al menos 15 muertos y 18 heridos, dos de ellos españoles, al descarrilar un funicular en Lisboa
- Al menos seis detenidos en una nueva operación contra el narcotráfico desplegada en Arousa
- Buenas noticias si estás en paro: la Seguridad Social concede el IMV sin necesidad de solicitarlo
- Las capturas de pulpo y su facturación se duplican en Galicia