El periodista Saül Gordillo admite haber agredido sexualmente a una segunda trabajadora y acepta un año y medio de cárcel

El periodista y exdirector de Catalunya Ràdio Saül Gordillo ha reconocido ante la justicia haber agredido sexualmente a una segunda trabajadora de 'El Principal', diario digital que él dirigía entonces, durante una cena de empresa celebrada el 1 de diciembre de 2022. En virtud del acuerdo alcanzado con la Fiscalía y la acusación particular, Gordillo ha aceptado una condena de un año y seis meses de prisión, además de otros compromisos legales vinculados a su responsabilidad penal. El pacto entre las partes evita la celebración de un juicio y establece que Gordillo asume los hechos que relató la víctima y la pena acordada. El acuerdo, que aún debe ser ratificado por el tribunal, puede implicar que Gordillo no ingrese en prisión si el juez acuerda la suspensión de la pena. Gordillo ya fue condenado a un año de prisión y a dos años más de libertad vigilada por agredir sexualmente, esa misma noche a otra redactora de 'El Principal'.

El acuerdo alcanzado ahora hace referencia pues a un segundo proceso judicial que el periodista tenía abierto por agresión sexual. Según el escrito de Fiscalía en el que se formaliza este pacto, Gordillo admite que el 1 de diciembre acudió junto a la denunciante y otros trabajadores de 'El Principal' a una cena en un restaurante de Barcelona que acabó en la discoteca Apolo.

Hacia las 04.30 de la madrugada, ambos abandonaron juntos el local. Gordillo se ofreció a llevar a la redactora, que "presentaba síntomas evidentes de estar influenciada por el consumo de bebidas alcohólicas", hasta su domicilio en Badalona, toda vez que le quedaba de paso para llegar a su residencia en el Maresme.

Cuando ambos se encontraban en el interior del vehículo particular de Gordillo y en una zona próxima al domicilio de la víctima, el exdirector de Catalunya Ràdio y entonces director del digital 'El Principal' le "practicó sexo oral" sin su consentimiento. El escrito recoge que Gordillo actuó "aprovechando que la víctima no tenía capacidad de reacción ni de movimiento a consecuencia del estado en el que se encontraba previa motivado por la ingesta de alcohol y de benzodiazepinas". A consecuencia de estos hechos, la periodista ha tenido que recibir tratamiento psicológico.

El pacto judicial incluye que Gordillo deberá indemnizar con 30.000 euros a la redactora en concepto de daños morales -la mitad de ellos responden a las costas judiciales por este procedimiento, es decir, el pago a sus abogados-. Asimismo, se establece un periodo de dos años de libertad vigilada, inhabilitación para trabajar con menores durante cuatro años y orden de alejamiento de la víctima. La Fiscalía de Barcelona reclamaba cuatro años de prisión y seis más de libertad vigilada por estos hechos, antes de llegar al acuerdo entre las partes.