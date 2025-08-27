Un joven se atrinchera con una escopeta en su casa en Alicante durante más de 18 horas

Un joven de 25 años permanece atrincherado en su casa de Agost, en Alicante, con una escopeta desde las dos de la madrugada. La Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo en una calle a apenas unas decenas de metros del Ayuntamiento.

Los hechos empezaron en la madrugada del miércoles en torno a las dos cuando el padre del joven llamó a la Policía Local alertando de que su hijo se había encerrado en un cuarto y no quería abrir, explica el alcalde, Juanjo Castelló.

Se da la circunstancia de que la familia son cazadores, de ahí que hubiera armas en el interior del inmueble.

Además de la Policía Local, se desplegaron agentes de la Guardia Civil, más de cinco vehículos, que han cortado el paso tanto a los coches particulares como a los vecinos.

Diálogo

Al lugar han acudido desde primera hora también psicólogos y negociadores y están intentando que deponga las armas. Los padres y un hermano también han hablado con él para tratar de convencerle.

"El joven lleva muchas horas despierto, se trata de que todo salga bien y se solucione de forma pacífica", ha indicado el alcalde.

Los edificios de la calle Fermín Sánchez no han sido desalojados durante el operativo.