En Toledo
Cinco actores heridos al volcar un vehículo en el parque temático Puy du Fou
Los afectados son un hombre de 32 años y cuatro mujeres, dos de 26 años, una de 27 y otra de 36
EFE
Toledo
Cinco actores resultaron heridos al volcar un coche de atrezo en el parque Puy du Fou, ubicado en Toledo, ha informado a EFE el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha.
El accidente tuvo lugar anoche, cuando el coche de atrezo volcó y los cinco actores que lo ocupaban cayeron al suelo, según la fuente.
Los afectados son un hombre de 32 años y cuatro mujeres, dos de 26 años, una de 27 y otra de 36, que fueron atendidos por la UVI en el lugar de los hechos y trasladados por dos ambulancias de urgencias al hospital de Toledo.
También se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y Local.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un vigués cae desde 15 metros en Navantia y le niegan la incapacidad absoluta pese a no poder andar más de 200 metros
- Javier Gutiérrez, de cena con su familia en Vigo donde rueda la serie 'El último barco', adaptación de la obra de Domingo Villar
- Memorias de la movida viguesa
- Un coche arrolla a vecinos de O Hío cuando cortaban el tráfico por demandas sanitarias y hiere a dos peatones
- Las orcas cercan las Rías Baixas
- Cientos de afectados por los motores PureTech acuden a la vía judicial
- El 'oasis gallego' cuenta con hasta 15 molinos, puentes y se ha convertido en el refugio del calor este verano: a menos de dos horas de Vigo
- El antes y el después de los incendios de Galicia, Extremadura y Castilla y León