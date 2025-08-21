En los Palacios
Un hombre prende fuego a la barra de un bar de Sevilla porque le negaron mayonesa para un montadito
Cuando los responsables del establecimiento le comunicaron que no tenían lo que pedía volvió con una botella de gasolina
Redacción
"Esta tarde hemos sufrido un atentado. Un cliente nos ha pedido un par de sobres de mayonesa para su montadito y al decirle que no teníamos se ha acercado a la gasolinera, ha vuelto con una botella de gasolina y nos ha prendido fuego". De esta forma relata el establecimiento Postas del municipio de Los Palacios de Sevilla la agresión que sufrieron el pasado miércoles.
Afortunadamente, no hubo daños personales y las consecuencias fueron sólo los efectos del fuego sobre la cocina y el estableimiento, pero "pudo haber pasado una auténtica desgracia". "Queremos que estas personas sean castigadas y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos", recoge el negocio en el mensaje difundido en redes sociales.
Agentes de la Policía Local de Los Palacios llegaron inmediatamente al local y, ayudados por una camarera que siguió al hombre, pudieron detenerle y llevarle a un centro de salud para atenderle de las quemaduras que sufrió. Posteriormente fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil.
- Era un clamor lo de los perros en las playas de Cangas.
- «Es muy fácil que te engañe gente que viene con dinero»
- La CRTVG cesa sus emisiones por satélite y los emigrantes gallegos reaccionan: «Era la ventana a nuestra tierra»
- Echan de un local de Moaña a un ciego por ir acompañado de un perro guía
- Cazados dos buzos furtivos portugueses que pescaban en Sálvora
- Cine bajo las estrellas: Castrelos despide el verano con toque inglés
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Dos nuevos fuegos de madrugada complican la situación en el interior de Galicia
- El edificio «Ardora», el más avanzado, emerge ya en el Barrio do Cura