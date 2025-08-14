Narcotráfico
La droga pasa ahora por el Guadiana: incautan más de una tonelada y media de hachís en el río
Solo unos días después de que se decomisaran 1.440 kilos de cocaína, agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Agencia Tributaria han intervenido dos embarcaciones que viajaban con droga a bordo
Carlos Doncel
Ocurre que cuando un punto tiene demasiada vigilancia policial, los narcos trasladan el lugar de alijo a otro sitio. Por eso hace unos meses hubo tanto movimiento en el Guadalquivir, y por eso mismo, ahora que este río está más supervisado, parece que es el Guadiana el que concentra más actividad de tráfico de drogas. De hecho, el pasado viernes intervinieron un barco que navegaba en su desembocadura con 1.440 kilos de cocaína a bordo, y este lunes, otras dos embarcaciones recreativas con más de una tonelada de hachís.
"La operación comenzó cuando se tuvo conocimiento de un posible alijo de hachís que entraría por el río Guadiana", detallan desde la Agencia Tributaria sobre la última incautación registrada en este enclave fronterizo entre España y Portugal. "En ese momento se estableció un dispositivo conjunto por los agentes de Vigilancia Aduanera, la Guardia Civil y Policía Nacional, que conocían la información en la tarde del día 11 de agosto".
"Sobre las 18:00, los efectivos pudieron observar cómo dos embarcaciones recreativas realizaban un transbordo de fardos desde otra embarcación semirrígida. Controladas ambas embarcaciones en su vuelta al Guadiana, una vez quedaron varadas en el Caño Canela, fueron abordadas e inspeccionadas por componentes de los tres cuerpos", subrayan las autoridades a través de una nota de prensa.
Así, durante las inspecciones los investigadores descubrieron "que la droga se encontraba oculta debajo de los mandos de gobierno de las embarcaciones, lugar al que se accedía abatiendo las timoneras". Dentro de los dobles fondos se localizaron 39 fardos y 13 tabletas de hachís, que arrojaron un peso aproximado de 1.660 kilos. "Ambas embarcaciones, fueron aprehendidas y trasladadas para su depósito judicial".
- Este bar es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»
- Despedida una repartidora de pan de Vigo por no revelar a sus nuevos jefes su ruta mientras reclamaba impagos
- La ruta más bonita de Galicia: pasarelas sobre el río y un paisaje de película
- Consiguen reanimar con un hilo de vida al hombre de 44 años que cayó desplomado en las pistas de baloncesto de Vilagarcía
- Los incendios obligan a cortar la A-52, en A Mezquita y Cualedro, con retenciones en sentido Vigo y hacia Benavente
- Incendios forestales en Galicia, en directo | Mondariz sufre un incendio nocturno mientras quedan controlados los del fin de semana
- Así será la evacuación de los 170 niños confinados por el fuego en la Estación de Manzaneda
- El dueño de Toxo tiene «una enfermedad muy dura» y ya no puede cuidar de él: ¿alguien en Vigo que pueda adoptarlo?