Investigación
Muere una mujer en el incendio de su domicilio en Barcelona
Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso de que alertaba del incendio a las 06.19 horas
EP
Una mujer de avanzada edad ha muerto en un incendio de vivienda que ha quemado un tercer piso en el pasaje de la Castellassa de Terrassa (Barcelona) este miércoles por la mañana.
Los Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso de que alertaba del incendio a las 06.19 horas y han activado 3 camiones de agua, 1 autoescalera y 1 vehículo de coordinación y mando, han informado en un comunicado.
Tras llegar, han encontrado el fuego "completamente" desarrollado en el tercer piso de un bloque con planta baja y 5 pisos, que había roto por la fachada y con indicios de que podría haber una víctima en el interior.
Han comenzado las tareas de extinción del incendio desde el exterior, han accedido al interior del bloque para buscar potenciales víctimas en la escalera y el piso afectado y, una vez en el interior del piso, han localizado el cuerpo sin vida de una persona.
El incendio ha quemado completamente una habitación y el comedor de la vivienda, así como el resto del piso, que ha quedado afectado por el humo y la temperatura.
Vecinos confinados
Los vecinos del resto de pisos se ha confinado en el interior de sus domicilios y, después que los Bomberos hayan extinguido el incendio, han empezado las labores de ventilación del bloque y revisión de los otros pisos, para asegurar que el resto de la comunidad estaba en buen estado.
Los Mossos d'Esquadra han activado 4 patrullas y se han hecho cargo de las tareas judiciales pertinentes y de la investigación de las causas del incendio, mientras que el Sistema d'Emergències Mèdiques ha activado --como los Bombers-- 5 dotaciones, y ha atendido a 2 personas afectadas, en estado leve, que no han requerido traslado a ningún centro hospitalario.
