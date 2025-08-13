Un incendio forestal en el interior de Valencia obliga a movilizar diez medios aéreos

Un incendio forestal se ha declarado en la tarde de este miércoles en el término municipal de Teresa de Cofrentes, tras la caída de un rayo, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunitat Valenciana (112 CV).

El fuego afecta al macizo del Caroig, entre Teresa de Cofrentes, Ayora y Bicorp, una zona de alto valor ecológico con una gran masa forestal. El lugar donde se ha declarado el incendio es una zona escarpada a la que no pueden acceder vehículos terrestres, por lo que siete unidades de medios aéreos trabajan para controlar las llamas. Las unidades desplegadas desde Enguera, situada justo al otro lado del macizo, trabajan para intentar frenar desde al aire el avance del fuego.

Además, participan dos brigadas de bomberos forestales y efectivos voluntarios de los municipios de Ayora y Cofrentes, que colaboran intensamente para tratar de controlar las llamas antes de que las condiciones meteorológicas, especialmente el viento y las altas temperaturas, compliquen aún más la situación.

La densa columna de humo ya se puede ver desde Almansa y el punto de calor ya ha sido detectado por el satélite de Meteosat, a 36.000 kilómetros de altitud, tal como ha confirmado Aemet en X.

Por el momento, no se ha informado de afecciones a núcleos urbanos ni de personas evacuadas. El incendio sigue activo y se continúa trabajando en su estabilización.

Emergencias extiende el riesgo extremo de incendios forestales

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CCE), ha acordado extender el riesgo extremo de incendios forestales hasta el lunes 18 de agosto debido a la previsión de altas temperaturas de cara al fin de semana.

Así se ha acordado en una reunión de coordinación en el Centro de Coordinación de Emergencias a la que han acudido la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez, y el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida.

Irene Rodríguez ha destacado que esta reunión ha servido para “estar todos perfectamente informados de la situación meteorológica a la que nos vamos a enfrentar en los próximos días, coordinar todos los dispositivos de prevención y extinción de incendios y, sobre todo, tomar algunas medidas extraordinarias”. En este sentido, ha recalcado que “todos los dispositivos estarán preparados para hacer estos cuidados intensivos”.

Así, ha explicado que está prohibido el uso del fuego, pirotécnica y los trabajos mecánicos en terreno forestal. La secretaria autonómica también ha instado a la población a llamar al 1·1·2 en caso de avistar cualquier humo para que “de manera inmediata, se activen todos los mecanismos y todos los dispositivos de extinción de incendios”.

Por su parte, el secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, Raúl Mérida, ha señalado que “todos los dispositivos están activados en estos momentos, todos los observatorios, los 65 observatorios que hay en la Comunitat, están trabajando intensamente” y ha recalcado que “el método que mejor funciona a la hora de evitar un incendio o que un incendio se quede solo en un conato es precisamente avisar a las autoridades, avisar a Emergencias, al 1·1·2”.