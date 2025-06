Unos famosos youtubers propician la detención del acosador de una menor en Valencia

En Youtube se pueden encontrar infinidad de canales donde sus protagonistas llevan a cabo retos, los graban y después los publican para mostrarlos a sus miles y miles de seguidores en el portal. Al contrario de lo que ocurre en la televisión, este tipo de producciones se realizan sin ningún tipo de guion y en escenarios no preparados, especialmente la calle, lo que puede llevar a que ocurran situaciones de todo tipo. Las hay cómicas pero hay otras ocasiones en las que no hacen ni pizca de gracia.

Algo así han vivido los youtubers Erra Aslani y Juan Beato, que están grabando una serie en la que recorren todo el país en patinete eléctrico, un viaje que muestran a través del canal Frikiboys. En una de sus etapas, concretamente la cuarta, inician el viaje en Tavernes de la Valldigna, y nada más arrancar la grabación algo les llama la atención. No solo acaban viviendo una tensa situación, sino que además logran frenar el acoso a una menor por parte de un hombre.

Mientras preparan la filmación se encuentran en el acceso oeste de este municipio, junto a la central de la Policía Local, y, según narran, observan cómo un hombre intenta agarrar a una chica, menor de edad, y "acompañarla a casa", como cuenta uno de ellos. Estos, al verlo, no solo le llaman la atención por lo que está haciendo, evitando que siga acosando a la joven, sino que le piden explicaciones sobre lo que estaba haciendo.

Al verse acorralado (aunque los protagonistas del reto son dos les acompaña un equipo de seis chicos entre camarógrafos, editor y productor), el presunto acosador intenta zafarse y marcharse en dirección este por la avenida Germanies, pero los jóvenes, que no dejan de grabar, le rodean y empiezan a seguirle. Mientras, como se observa en el vídeo, le preguntan "¿se puede saber que estabas haciendo?", a lo que el hombre va diciendo "¡no me toques!" o "no me acorraléis". Además, repite en varias ocasiones que "no he hecho nada", visiblemente alterado al verse acorralado y pese a lo que han observado los chicos. Durante el camino incluso llegan a hacer que se detenga en un par de ocasiones, mientras uno de los miembros del grupo llama al 112.

"Ahora sientes tú el miedo que ha sentido ella"

Tras caminar casi un kilómetro desde el punto en el que los youtubers le vieron intentando agarrar a la menor, finalmente logran que se detenga y vuelven a pedirle explicaciones. Este, tratando de excusarse, asegura que "no era mi intención" y que "no sé qué me ha pasado". El grupo, que busca retenerle hasta que lleguen los agentes, intenta hacerle entender el terror que debe haber pasado la niña con su acción, ya que uno de ellos le dice: "el miedo que ahora estás sintiendo tu ahora mismo lo estaba sintiendo ella". El grupo de youtubers le pregunta "¿por qué ha tocado a la niña?", a lo que el hombre responde "me he confundido".

En ese momento aparece la Guardia Civil y los chicos le explican a los agentes lo sucedido. Ahí acaba la acción que recoge el vídeo, ya que después pasan a iniciar su etapa.

Según ha podido saber este periódico, el hombre fue arrestado y acusado de un delito de agresión sexual a una menor. Además de la Guardia Civil, la llamada al 112 movilizó también a la Policía Local. Tras comparecer ante el juez ha quedado en libertad.

En apenas 24 horas desde que se subió, el vídeo cuenta con casi 300.000 reproducciones. Las imágenes dejan patente que la travesía de estos viajeros en patinete cuenta con un importante número de adeptos, ya que en su parada en Tavernes son muchos los coches que les reconocen, les saludan al pasar e incluso hay uno que les lleva bandejas con comida.