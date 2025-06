Juicio por la "peor" agresión sexual que ha visto un policía en Zaragoza: "Podría haber fallecido"

Las declaraciones de los acusados y de las víctimas son, por norma general, los interrogatorios más extensos por lo mucho que tienen que aclarar unos y otros. Pero en solo diez minutos se ventilaron este martes las respuestas de Mohmed H. (Argelia, 1997) y de su expareja, el primero por acogerse a su derecho a no declarar y la chica por hablar de "extorsiones" para denunciar aquella brutal paliza en la que incluso refirió agresiones sexuales. Es un paso atrás que no consintieron las dos policías locales que le asistieron en el Albergue Municipal y un policía nacional ante quien se sinceró en las Urgencias del hospital Miguel Servet. "Ella me dijo: 'ha sido el Moha, que es un hijo de puta'. Estaba muy mal, es de lo peor que he visto en mi vida", afirmó este mismo agente ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

Hasta el Albergue Municipal llegó la denunciante desde un piso okupado en la calle Doctor Alejandro Palomar, en el barrio de La Magdalena, donde había permanecido retenida a lo largo de la madrugada del 9 de noviembre de 2024. De las agresiones sexuales no respondió ayer la víctima, a quien la fiscal excusó al considerar que ahora se ha retractado por "el miedo que tiene al acusado". "Le introdujo sus dedos en la vagina a la par que le decía: ¿ves cómo has follado? (...) Le bajó los pantalones con fuerza y sin su consentimiento le penetró analmente", recoge el escrito de acusación de la Fiscalía.

"Estábamos en el Albergue Municipal y la víctima vino pidiendo ayuda porque el acusado le había propinado una paliza y le había atado las piernas con un cable. Le tuvimos que dejar una manta porque estaba temblando", recordó una de las dos policías locales que prestaba servicio en las instalaciones del Ayuntamiento de Zaragoza. "Le costaba respirar, estaba muy nerviosa y muy agitada. Nos dijo que se había escapado de una casa en la que su expareja le había pegado y le había maniatado. Se le veían magulladuras en la cara", continuó la compañera con la que prestaba servicio.

"Podía haber fallecido"

Sobre la gravedad de las heridas que presentaba la víctima se pronunciaron las dos médicos forenses que la examinaron al precisar la rotura de una costilla y un cuadro de neumotórax. "Tenía la mano marcada en la cara y llamaba la atención el dolor costal que sufría, por eso se le llevó de Ginecología a Urgencias. Podría haber fallecido", describieron las dos doctoras.

Por todo ello, el ministerio fiscal solicita penas que en su conjunto suman 37 años de cárcel a razón de 15 años de prisión por cada una de las dos agresiones sexuales, otros cinco años por un delito de lesiones y dos años por un delito de amenazas. La abogada defensora de Mohma H., la letrada Carmen Sánchez Herrero, solicitó su absolución. La causa la ha dirigido el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Zaragoza.