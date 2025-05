Un nuevo vídeo del atropello masivo en Cornellà revela que la conductora ya había arrastrado aficionados antes

Pasados cuatro días del atropello en Cornellà antes del derbi catalán entre el RCD Espanyol y el FC Barcelona, aún hay incógnitas por resolver, y algunos vídeos que van saliendo a la luz van desgranando más detalles sobre el caso y amplían el abanico de hipótesis del porqué del incidente. El atropello masivo se produjo a las 21:02 horas de la noche del jueves en las inmediaciones del campo del club blanquiazul y dejó casi una veintena de heridos, uno de ellos un hombre de 41 años que sigue en la UCI que fue operado este sábado de urgencia y está en coma inducido por un coágulo en la cabeza a causa del impacto del turismo.

Hasta ahora solo se conocía el de las 21:02 horas, que fue el que acabó con más heridos, pero un nuevo vídeo desvela que antes de ese atropello ya había arrollado a más asistentes previamente. El incidente que detonó el delirio entre los asistentes pericos fue, según testigos en la zona informan a este diario, cuando la conductora de 34 años arrolló en un principio a una joven, quedándose atrapada en la parte inferior del vehículo. A raíz de ese incidente, todos los que se encontraban allí empezaron a tirarle cosas a la mujer como respuesta para intentar detener que el coche siguiera avanzando entre la multitud y poder rescatar a la chica atrapada.

Según relata la víctima en el medio perico La Grada, el coche la arrolló sin posibilidad alguna de reacción en un primer lugar y se le quedó el brazo izquierdo totalmente atrapado entre la rueda delantera derecha y el pavimento de la acera. Cuando vio que no podía salir y notaba la rueda acelerando sobre su brazo, un grupo de aficionados la intentó rescatar y parar el coche.

La chica explica también que a raíz del atropello tuvieron que intervenirla de urgencia y cambiarla de hospital por una hemorragia interna muy importante. "Recuerdo un momento en el que mi brazo se puede liberar, y entre varias personas, me cogen por las axilas y me apartan del lugar. Es a partir de ahí cuando sucede todo lo que se ha visto en redes y en los medios de comunicación", explica.

Reacción de los aficionados

Una vez dentro del estadio, el incidente no había dejado indiferente a nadie y muchos aficionados que no habían estado presentes se enteraron de lo que había sucedido apenas a 30 minutos del encuentro. Pero una vez empezado el partido, todo parecía que quedaría atrás como un incidente "leve", tal y como se informó a través de megafonía a los pocos minutos del inicio del partido: "El atropello está controlado y que no hay heridos de gravedad".

La reacción de las gradas de animación fue totalmente diferente, quienes condenaron de los hechos y, en muestra de apoyo a los heridos, dejaron la parte de las gradas del gol Cornellà prácticamente vacías. "Los servicios sanitarios no llegaron hasta 25 minutos después del atropello, dejando sin asistencia a personas que lo necesitaban con urgencia. A pesar de tener conocimiento, el partido se jugó con total normalidad, sin valorar en ningún momento su suspensión o aplazamiento, demostrando una frialdad e irresponsabilidad inaceptables. Es por ese motivo que se decidió suspender la animación durante todo el encuentro conociendo que había miembros del grupo heridos o asistiendo a otros", explicaron en un comunicado conjunto los dos grupos de animación pericos.

Entre los heridos también se encontraba el hijo del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Fuentes municipales confirmaron que sufrió una lesión leve en un pie tras ser atropellado y que el alcalde acudió al lugar de los hechos.

Libertad provisional

La conductora del vehículo fue puesta en libertad provisional este sábado por el juzgado de guardia de Cornellà de Llobregat. Está acusada de delitos contra la seguridad vial, desobediencia a la autoridad y lesiones por imprudencia.

Los 17 heridos podrán presentar informes médicos definitivos que determinarán la gravedad de las lesiones y, en consecuencia, la posible ampliación de los cargos contra la conductora. De momento, dos personas siguen hospitalizadas: una con fractura en una pierna y otra en la UCI por un traumatismo craneoencefálico.