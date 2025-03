Detenido un hombre en Asturias con los restos del cadáver de su madre en casa

Truculento suceso en Oviedo cubierto de misterio. Un hombre de unos 50 años que responde al nombre de José fue detenido la noche de este lunes en su casa de La Corredoria, después de que la Policía Nacional entrase en su vivienda con una orden judicial y hallase en su interior los restos de su madre, una mujer de 73 años a la que los vecinos no veían "desde la pandemia". Los agentes se encontraron con un escenario dantesco, pues además de los restos humanos, en la vivienda había once perros y trece gatos, dos de ellos muertos. "Ni en una película de terror", comentaban los vecinos en los corrillos formados en torno al portal del número 2 de la calle Lucas Rodríguez Pire, en La Corredoria, donde tuvieron lugar los hechos, después de ver cómo los restos eran retirados por personal de una funeraria en una gran bolsa negra y cuadrada.

Los habitantes del bloque se olían, literalmente, que algo raro ocurría en la casa. Desde hace tiempo notaban que salían malos olores de la vivienda, pero no fue hasta el viernes cuando decidieron llamar a la Policía. Ese día, una patrulla se desplazó hasta el inmueble y llamó a la puerta, pero el hombre se negó a abrir. Reside en el 2ºB, donde reside desde hace años con su progenitora. "Dijo que si no tenían orden judicial no podían entrar y se fueron", relata una joven que reside en la misma planta que el arrestado.

La Policía científica trabajando en la zona. / REDACCIÓN

Los agentes volvieron a última hora del día de ayer, aunque esta vez mejor pertrechados. Poco antes de las ocho de la tarde derribaron la puerta y se encontraron un escenario espeluznante. A partir de ese momento, se desató la locura en el vecindario. La chica pudo oír cómo los efectivos policiales preguntaban al varón por su madre y este respondía con contradicciones. Primero dijo que la señora se había marchado hace un mes a Portugal y luego rectificó asegurando que estaba en el hospital. Inmediatamente después inspeccionaron la casa y constataron que las explicaciones no casaban con la realidad.

Minutos después comenzaron a desfilar agentes de la científica, forenses y personal funerario. "Vimos cómo sacaban los restos en una bolsa, creemos que la mujer estaba descuartizada porque era gordita y la sacaron en una bolsa cuadrada, no en camilla", indicaron los testigos de la operación policial, que terminó con el hombre trasladado a comisaría con las manos esposadas a la espalda y un amplio dispositivo para trasladar a los animales al albergue.

El detenido a su salida del piso. / REDACCIÓN

En el bloque, situado en la zona del barrio conocida como La Carisa, tenían el presentimiento de que algo raro había pasado, pero durante mucho tiempo no se atrevieron a preguntar. Describen al detenido como un hombre muy moreno, con una frondosa barba y con un comportamiento huraño. "Solía salir de casa solo por las noches y una o dos veces por semana", cuentan en relación de un vecino al que muchos afirman no haberle llegado a ver nunca la cara. "Se tapaba o giraba la cabeza cuando nos cruzábamos", rememora otra vecina.

A la madre, a la que se refieren como Tina, le habían perdido la pista. Sus vecinos de la misma planta llevan dos años viviendo en el edificio y afirman que nunca llegaron a verla. Del mismo modo, explican que en las reuniones de la comunidad era muy comentado que llevaba sin aparecer "desde la pandemia", pero nunca llegaron a sospechar que pudiera estar muerta en el interior del inmueble.

La Policía Nacional precintó el piso del detenido, de cuyo interior seguían saliendo anoche fuertes olores, nauseabundos. "Esto es insoportable, no sé si podremos dormir", coincidían los vecinos mientras se tapaban la nariz y la boca con el cuello del jersey y hasta utilizaban ambientadores para tratar de aplacar el hedor.

El piso ya precintado. / / LNE

En la calle, grandes grupos de personas conformaban corrillos para comentar lo vivido y tratar de indagar sobre lo que había pasado. "¿Seguro que se la cargó? Igual la mujer falleció y estaba cobrando la pensión", teorizaba un vecino del portal de al lado, mientras otros apostaban por algún tipo de problema psiquiátrico. "El es muy rarillo", añadió una mujer.

Algunos de los presentes grabaron vídeos de la escena de la detención, así como de la retirada de los restos de la mujer y el rescate de los animales que vivían hacinados en una vivienda de apenas unas decenas de metros. "Se lo pasé a mis primos y no lo creían, decían que las imágenes debían ser del Bronx por lo menos", declaraba visiblemente nervioso un joven de 19 años que vive en la misma calle de este misterioso suceso que seguramente mantendrá en vilo a La Carisa durante mucho tiempo. "Esto no lo olvidamos en la vida", dijeron algunos, con espanto.

