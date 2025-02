Recibe una paliza a manos de niños y sus familiares tras un partido en Murcia: "Más de 15 personas me dieron patadas en el suelo"

Un partido de fútbol de infantiles que enfrentó a los equipos murcianos Atlético Villa de Aguazas-La Salud y San José Los Ángeles de Molina de Segura acabó en agresión y posterior visita a la Policía Nacional, según hizo público en sus redes sociales un miembro del club molinense (en concreto, el delegado de campo, que acompaña y ayuda al entrenador). También llegaron a golpear a su hijo de 13 años, consta en la denuncia. Los agresores, según afirmó, serían los propios jugadores (niños) y sus parientes.

Este hombre, Juan José Conesa, quiso visibilizar "la agresión que hemos sufrido mi hijo y yo en el campo de futbol de Alguazas, simplemente para que veáis a lo que van algunas personas a los campos y no es precisamente a ver fútbol", se lee en su post. Conesa tiene en su haber un parte de lesiones, tras pasar por el hospital, y ha puesto una denuncia en la Policía Nacional, confirman fuentes policiales.

"Se ha consumado la amenaza"

Ocurría sobre las seis de la tarde de este domingo, en el campo de fútbol San Lorenzo, en Alguazas. El encuentro, según Conesa, tuvo "ciertos piques entre jugadores", sin más. Sin embargo, "al terminar el partido varios jugadores de Alguazas han ido a engancharse con nuestros jugadores sin que hubiera pasado nada", afirma, para recalcar que en el partido de ida "ya nos habían amenazado" y que ahora "se ha consumado la amenaza".

"Ante esta situación hemos intentado separar los enganchones y poder irnos, pero los jugados del Alguazas han seguido, no solo insultado sino amenazando de muerte, que los iban a buscar para matarlos", subraya el delegado.

"He intentado poner paz con alguno de los chicos de Alguazas, pero parece que ha sido mi error, porque lo que han contado a sus familiares y amigos es que yo me había cagado en sus muertos y les había dicho 'hijos de puta'. El que me conoce sabe que soy la persona más pacífica que existe y que jamás diría o haría algo así con los chicos. Al entrenador del Alguazas le he pedido disculpas por si he hecho algo que no debía, pero bajo ningún modo había dicho nada de lo que sus jugadores estaban contando", prosigue la publicación de Conesa.

No quedó ahí: "Un familiar ha ido siguiéndome amenazándome con que fuera me iba a enterar. Ante esta situación se lo he comentado a la Policía Local de Alguazas presente en el campo, una pareja, que me han dicho que me esperaba en la zona de los banquillos y que iban a intentar dispersar el campo", sostiene.

Sin embargo, "de la puerta del campo no se iba nadie" y de pronto llegaron "más de 15 personas a por mí". "Sin tener posibilidad de escaparme ni hacer nada, me han dado puñetazos y patadas una vez en el suelo. Sobre todo ha sido uno el que iba con la cara desencajada hacia mí; pero, cuando estaba en el suelo, también han ido jugadores del equipo local a patearme, recordad, chavales de 13 y 14 años", relata el afectado.

"Cara de desesperación"

Conesa sufrió este ataque, cuenta, ante "la mirada de mi hijo pequeño de 11 años". "Solo veía su cara de desesperación", subraya. Además, "aprovechando la situación y que mi otro hijo también estaba allí, es portero del equipo, han aprovechado los jugadores para pegarle también. Al final, nos hemos metido en el vestuario del árbitro hasta que han podido venir otras patrullas de pueblos cercanos a escoltarnos hasta el coche".

"Porque a la salida seguían esperándome. Al final, contusiones, ir al hospital y tranquilizar a mi familia", detalla el texto del delegado, que se pregunta si "de verdad, esto es deporte".

Conesa considera que el mero hecho de "mandar a una pareja de la Policía a un partido de Infantiles donde no suelen ir más de diez personas a verlo, y hoy había más de cien, da qué pensar".

El delegado agradece "a mi club, San Jose Los Ángeles, por su comportamiento exquisito; a nuestros jugadores, por no entrar en provocaciones; a mi entrenador, Andrés, por su temple y educación; al árbitro, por su ejemplar actuación, y al delegado de Alguazas que ha intentado protegerme. Gracias al segundo entregador de Alguazas y entrenador principal, que, aunque creo que algo más se podría haber hecho para evitarlo, han sido respetuosos conmigo".