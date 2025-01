Las víctimas por el accidente del autocar de L’Hospitalet en Francia suben a tres fallecidos

Han pasado casi dos meses del accidente en que un autocar con 49 pasajeros que había partido de L’Hospitalet de Llobregat impactó contra un muro en una carretera secundaria en Porté-Puymorens, en los Pirineos franceses, tras pasar un día en Andorra. Hasta 41 personas ingresaron por heridas de diferente consideración en hospitales de Francia y España, la mayoría de ellas con pasaporte colombiano y residentes en L'Hospitalet y Barcelona. Además, dos mujeres de la misma nacionalidad fallecieron el día del siniestro, el pasado 1 de diciembre. El balance se había mantenido inalterable hasta ahora, cuando ha trascendido una víctima mortal más.

Un tercer viajero del autocar siniestrado por un fallo de los frenos murió en el hospital de Perpiñán, en el departamento francés de los Pirineos Orientales, según informan fuentes judiciales. La víctima murió el 28 de diciembre, casi un mes después del accidente, mientras permanecía ingresada por las lesiones que el choque le infligió y de las que no se pudo restablecer.

El chófer del autocar, Alejandro C. R., ingresó en prisión provisional en Francia, acusado por la Fiscalía de Marsella por cometer los presuntos delitos de homicidio involuntario y lesiones agravadas, por incumplir supuestamente las obligaciones de cuidado y seguridad en la conducción. El conductor, de 50 años, dio positivo en cocaína tras la colisión, por la que fue derivado con lesiones graves a un hospital de Tolouse. También se le imputa por llevar el tacógrafo presuntamente desactivado.

Dado que los fallecidos son extranjeros, ha sido necesario gestionar el traslado de los cadáveres a sus lugares de origen. En las tareas de repatriación ha colaborado la asesoría Indemnización por accidente, que representa a las familias de tres fallecidos y 17 heridos en el siniestro.

Aún bajo tratamiento

Durante este mes de enero, los heridos han seguido en proceso de recuperación. “Al ser de diferentes gravedades, siguen su curso clínico y, hasta el momento, todos continúan en tratamiento curativo”, explica Ignacio González, abogado y responsable del departamento jurídico de Indemnización por accidente.

El siniestro destapó la situación anómala de la flota de autobuses contratada para la visita a Andorra, por la que los participantes pagaron 27 euros por billete. El trayecto estaba organizado por una particular que también resultó herida, L. V., que montaba excursiones populares por los precios bajos que ofrecía. Para el desplazamiento, confió en la empresa Chavi Tours, afincada en L’Hospitalet y cuyo administrador es el chófer encarcelado.

La compañía quebró y cayó en concurso de acreedores el verano pasado, al acumular una deuda de 205.402,73 euros. Un juzgado resolvió en septiembre que Chavi Tours fuera disuelta. No obstante, el administrador siguió obrando por libre, como el accidente puso al descubierto. Alejandro C. R. manejaba un autocar que disponía en alquiler desde hace cuatro años y que circulaba con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) caducada.

Aún más, el acusado no contaba con toda la documentación en regla para trasladar pasajeros. Su nombre no figura en el listado de conductores habilitados en el registro estatal de empresas y actividades de transporte. Meses antes del percance fatal en una vía libre de peaje en Francia, Alejandro C. R. perdió clientes al caer en suspensión de pagos, también por una retahíla de incumplimientos y de incidentes en la carretera que socavaron a Chavi Tours. La Generalitat abrió un expediente para aclarar las irregularidades bajo las que la compañía aparentemente operaba.

Suscríbete para seguir leyendo