Igualdad estudia el tipo de violencia del feminicidio de Torreagüera (Murcia): "Es fruto del machismo"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado este jueves que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se encuentra valorando qué tipo de violencia es el feminicidio de Torreagüera (Murcia), que ha tachado de "terrible".

"Estamos valorando ahora mismo en la Delegación qué tipo de volencia machista es este porque es difícil a veces de calibrar o de etiquetar, lamentablemente. No es una violencia de género porque no es ni el marido ni la pareja o expareja de la víctima. No sabemos muy bien si es violencia vicaria, si es que se ha querido hacer con este asesinato el mayor daño posible a la víctima. Estamos valorando exactamente pero, desde luego, aquí estamos ante un nuevo feminicidio, un fruto del machismo", ha explicado Redondo en declaraciones a medios en la Feria Internacional del Turismo (Fitur), en Madrid.

Sebastian D. M., el detenido por matar a tiros a Alicia, su exsuegra, en Torreagüera, en Murcia, tenía en vigor una orden de alejamiento de Claudia, su expareja. Fue condenado en noviembre de 2024 por agredir a la hija de la víctima con un puño americano, agarrarla del pelo y empujarla contra un coche, según informaron este martes fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJMU).

La víctima, de 78 años, recibió este miércoles por la noche varios tiros mortales al interceder cuando el detenido disparó presuntamente contra su expareja sentimental e hija de la fallecida, sobre la que tenía una orden de alejamiento por un delito de malos tratos, en un bar en reformas de la citada pedanía murciana.

Concentración en Torreagüera este viernes

El Centro de la Mujer Clara Campoamor de Torreagüera ha convocado para este viernes a partir de las siete de la tarde una concentración en repulsa por el asesinato de la septuagenaria en el número 80 de la calle Mayor, el mismo punto donde tuvieron lugar los trágicos hechos.

Previamente la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, se concentraba este jueves por la mañana para rechazar el crimen relacionado con la violencia machista. Ruiz manifestó que “tenemos que seguir denunciando, tendiendo la mano a las mujeres que están sufriendo situaciones de violencia machista, porque esta lacra no nos define como sociedad y es responsabilidad de todos, pero también de cada persona, poner fin a este abuso y desigualdad que sigue pesando sobre las mujeres”.