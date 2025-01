Crimen en Murcia: "Entró con dos pistolas, iba a por todos"

Sebastian D. M., el detenido por matar a tiros a su exsuegra en Torreagüera, en Murcia, era un maltratador condenado que tenía en vigor una orden de alejamiento de Claudia, su expareja y una de las hijas de la vecina a la que, presuntamente, este individuo quitó violentamente la vida. “Entró con dos pistolas, encapuchado, iba a por todos nosotros”, dijo este jueves a los periodistas uno de los hijos de Alicia, la víctima mortal, una mujer de 79 años de edad, madre de ocho hijos y vecina del pueblo desde hace dos décadas.

El crimen en sí no se considera violencia machista, al ser la víctima la madre de la expareja. No obstante, la Guardia Civil trasladará al Juzgado de Violencia contra la Mujer el caso, al ir el individuo, presuntamente, a por su antigua novia. De hecho, previsiblemente se le imputará, además del asesinato de Alicia, la tentativa de asesinato de Claudia.

El sospechoso fue condenado (en sentencia de conformidad) por malos tratos a su pareja en una sentencia de noviembre de 2024. La pena, 16 meses de alejamiento y 40 días de trabajos comunitarios, informan fuentes judiciales. Las armas que portaba el pistolero las tenía, por tanto, “de manera ilegal”, confirmó la delegada del Gobierno en Murcia, Mariola Guevara.

Claudia tenía un riesgo bajo, según el sistema VioGen, en el que constaba. Ella denunció al hombre en enero de 2024, cuando cortó la relación. El sujeto, cuando fue juzgado, reconoció haber atacado a Claudia “con un puño americano en la puerta de su domicilio y agarrarla del pelo, empujándola contra un coche, cuando esta trataba de defenderse”, destacan desde el TSJ.

El funeral de la mujer será este sábado, en la Ermita de San Blas de Torreagüera

Dos tiros

El arrestado, que fue vigilante de seguridad, tenía retirado el permiso de armas por decisión judicial durante los 16 meses que durase la condena. Pese a ello, este miércoles por la noche se presentó con dos pistolas en el bar donde perpetró el crimen. Alrededor de media docena de adultos, todos parientes de la septuagenaria, se hallaban en el local en ese momento. Ese bajo fue en tiempos un asador de pollos, contaron los vecinos, y la familia lo estaba reformando con intención de abrir un local de ambiente latino (ellos son originarios de Sudamérica).

A Alicia le pegaron dos tiros: uno en el abdomen y otro en la cabeza, que fue mortal, detallan fuentes cercanas al caso, cuya investigación ha asumido la Policía Judicial del Instituto Armado. Entre los gritos de dolor de sus familiares, un furgón trasladó los restos mortales de la mujer al Instituto de Medicina Legal de Murcia, para que se le practicase la autopsia.

El informe del forense corroboró que la septuagenaria había sufrido una muerte violenta: que el disparó en la testa resultó letal. De ahí los intentos infructuosos de los sanitarios de reanimarla, sin éxito.

La pedanía de algo menos de 10.000 habitantes amanecía este jueves conmoccionada por la noticia. “Estaban separados, él tenía orden de alejamiento, es muy fuerte. Él sí era de Torregüera, aunque no lo conocía”, contaba una vecina a los numerosos periodistas que se arremolinaban enfrente del bar donde se cometió el crimen. En el mismo bloque de pisos, arriba del establecimiento, residía Alicia. La víctima y su familia “llevaban tiempo en el pueblo”, apuntó la vecina. En el caso de la septuagenaria, dos décadas.

"Una familia rota"

“A mí me ha dicho que era guardia civil retirado”, insistían en uno de los bares del pueblo, sobre Sebastián. Y es que se da la circunstancia de que en Torreagüera hubo en tiempos otro hombre, llamado Sebastián, que era guardia civil y tenía la misma edad que el pistolero. Eso dio lugar a una confusión: algunos vecinos pensaron que el agente era quien había cometido el crimen, algo que desmienten fuentes del cuerpo y de la propia familia de la difunta.

Otros paisanos aseguraban no haberse enterado de nada. “Como yo me voy a la huerta me quedo ahí metido y ya no me entero”, comentó un hombre, para añadir: “No sabía yo que pasaban tantas cosas en este pueblo, oye”.

“Una familia rota, destrozada, sin gana de vivir. Una familia que no tiene ningún problema, soy amiga del nieto de ella, de la fallecida”, dijo María Rodríguez, vecina del pueblo. La víctima “se puso en medio y mató a la madre en vez de a ella. Ellos tienen miedo, porque ya no saben lo que va a pasar. Estaban que les daba algo cuando la sacaban, estaban en ataque de pánico, diciendo: ‘Por favor, mamá, vente conmigo’. Da mucha pena esta familia”. “Y deberían hacer con él lo mismo que han hecho con ella”, sentenció María.

"Tengo la barriga todavía encogida del miedo, de los chillidos que pegaba la gente", relata una hostelera de la zona

“Estábamos aquí con clientes, tengo la barriga todavía encogida del miedo, de los chillidos que pegaba la gente llamando y gritando ‘socorro’. Nosotros estábamos dentro en el bar y con el dominó, con los fichazos, no escuchábamos nada. Ya vimos la movida, los chillidos”, fue desgranando Sonia, dueña del bar El Congo, ubicado muy cerca del lugar del crimen.

Aunque el bar estaba aún cerrado, y se preparaba para abrir pronto, la familia se encontraba en su interior tanto ultimando los preparativos para abrirlo en breve como celebrando el cumpleaños de Alicia, apuntó uno de sus hijos este jueves por la mañana. El hombre también comentó que Sebastián había amenazado a su hermana en varias ocasiones, hasta que este miércoles por la noche, por desgracia, cumplió sus amenazas. Tras disparar "lo redujimos entre varios" hasta que llegaron los agentes que lo arrestaron, añadió el hijo de la víctima mortal.

Funeral el sábado

Los familiares se personaron este jueves por la mañana en el Instituto de Medicina Legal, donde se encuentran los restos mortales de Alicia. Un guardia civil les explicó que tenían que contactar con una funeraria y que a lo largo del día, como muy tarde este viernes, podrían trasladar el cuerpo en un furgón funerario hasta el tanatorio que escogiesen.

Los parientes se marcharon y manifestaron su deseo de que el cadáver sea velado en Torreagüera, donde hay un tanatorio. El velatorio de Alicia comenzará este viernes, a partir de las once de la mañana. El funeral de la mujer será este sábado, en la Ermita de San Blas de Torreagüera.

[object Object] El Centro de la Mujer Clara Campoamor de Torreagüera ha organizado para este viernes por la tarde una concentración en repulsa por el asesinato de Alicia, vecina del pueblo. El acto para mostrar su rechazo a la violencia que ha segado la vida de la septuagenaria está convocado para las siete de la tarde, en el lugar donde la mujer fue asesinada a tiros: el número 80 de la calle Mayor, donde ella tenía su domicilio y donde pensaba abrir, este mismo viernes, un bar. Bajo el lema ‘Torreagüera contra la violencia machista’, desde el Centro de la Mujer llaman a todos los vecinos a reunirse para arropar a la familia de la septuagenaria, una vecina que llevaba dos décadas en la localidad y que «jamás» tuvo un conflicto con nadie.

Pide ayuda

