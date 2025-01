La familia de uno de los agentes que mataron en Barbate aporta nuevas pruebas contra los mandos de la Guardia Civil

La Audiencia Provincial de Cádiz archivó el pasado noviembre la denuncia que interpuso la AUGC contra dos mandos de la Guardia Civil por las muertes de Miguel Ángel González y David Pérez, los dos agentes arrollados por una narcolancha en Barbate. En concreto, esta asociación señaló al general jefe de la Zona de Andalucía y al coronel de la Comandancia en Cádiz. La Justicia, sin embargo, no vio indicios de delito en la actuación de estos altos cargos.

Casi dos meses después del sobreseimiento, los familiares de González se han concentrado este martes en Cádiz para reclamar que se reabra el caso. Y aseguran tener un argumento de peso para ello: según Miguel Lozano, abogado de la defensa, "hay un audio de 50 minutos que no constaba" en el proceso judicial. Esta prueba, según Lozano, "debe abrir la causa de nuevo".

"Reapertura de la causa archivada contra la cadena de mandos. ¡Justicia ya!", "Posible delito de homicidio con dolo eventual", "Que paguen los responsables de esa orden mal dada. ¡Responsabilidades ya!", se leen en algunas de las pancartas que han sostenido los asistentes. Esta concentración se ha realizado frente a las puertas de la Comandancia de Cádiz, que dirige uno de los guardias civiles señalados.

"Este grave suceso ha de tener responsables, tanto para los narcotraficantes como a nivel interno", apuntó la AUGC en un comunicado difundido cuando interpuso la denuncia, en mayo de 2024. Según informó entonces, esta asociación intentó "sin éxito" abordar el caso junto al director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, así que decidió emprender acciones judiciales "para depurar responsabilidades".

"Ni perdono ni olvido"

Paqui Gómez, madre de Miguel Ángel González, se mostró "contenta, aunque con sentimientos encontrados" después de que Karim El Baqqali, el presunto autor de los hechos, declarara en los juzgados de Barbate. "Ni perdono ni olvido, y aunque entre en prisión jamás lo olvidaré. Me han quitado a mi hijo. Es lo más grande que yo tenía y él ha dado su vida por España", afirmó a los medios el pasado septiembre.

Tras la declaración de Karim ante la jueza, en la que defendió que todo fue "un accidente", la madre del agente recordó que en los vídeos de esa noche "se ve cómo la lancha arremete contra la zodiac" de la Guardia Civil. "Eso no es un accidente para cualquiera que lo vea. Las pruebas están ahí", aseveró Paqui Gómez.

"No me voy a callar, y hasta que se haga justicia, no voy a parar", declaró Gómez. Este martes ha vuelto a exigirla, aunque esta vez el foco de sus reivindicaciones está en reabrir la causa que cerró la Audiencia Provincial contra los superiores de su hijo, fallecido hace ya casi un año.