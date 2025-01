'Trascendencia total', el gurú del mercurio: "No di droga a nadie, la gente trae fruta y se reparte al final del proceso"

'Trascendencia Total', el lama o gurú de Murcia investigado por estafar y manipular a sus seguidores para que donaran dinero a su fundación durante años, rompió su voto de silencio en su declaración ante la magistrada del juzgado de instrucción 1 de Cieza (Murcia).

José Manuel Cánovas, su nombre real, acudió a declarar como investigado el pasado 23 de octubre junto a su pareja, también imputada, y se mostró más locuaz que cuando, un año antes, la policía lo detuvo en la sede de la Fundación Mahasandhi, un complejo de más de 100.000 metros cuadrados situado en la localidad murciana de Abanilla, donde el gurú vivía con sus seguidores.

En el lugar donde Cánovas soñó con construir el buda de oro más grande de Europa, entre casas cueva, búnkeres y laboratorios clandestinos, los agentes encontraron 90.000 euros en metálico y casi 200 kilos de mercurio, la misma sustancia que el hombre suministraba a sus fieles para ayudarles a meditar y "alcanzar la iluminación", según han denunciado dos exseguidores suyos.

Sustancias y ceremonias

"Yo no he forzado nunca a nadie a hacer nada, es mentira", arrancó su declaración, a la que ha accedido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica y que la jueza no permitió grabar en vídeo. Antes de empezar, 'Trascendencia Total' anunció que solo iba a contestar a las preguntas de su abogado y de su señoría y se negó a responder a las de la acusación.

"Yo no he dado sustancias psicotrópicas a los miembros de mi asociación. La gente trae fruta o comida y se reparte al final del proceso", aseguró. Minutos después, cuando le tocó declarar a su novia, la mujer lo respaldó y añadió que "durante las ceremonias no se usaban sustancias y desde luego no se adquirió mercurio".

Casas cueva ilegales

El líder de la Fundación Mahasandhi explicó ante la jueza que su grupo está activo desde el año 2008, "cuando cada miembro se construyó su propia casa cueva dentro del complejo, en un terreno que era de mi propiedad". El hombre aprovechó su declaración para desvincularse de otro posible delito: 'Trascendencia Total' señaló que si durante la investigación judicial se descubre que alguna de las viviendas de su comunidad fue construida de manera ilegal, la culpa "es de los que se la hicieron. Cada cual diseñaba su casa y se la construía a su gusto", apuntó el acusado.

Por la fundación liderada por el gurú pasan "cientos de personas cada año" desde hace 17 años, de acuerdo con su declaración. En la actualidad en la finca de Abanilla "habitan unas 18 personas" que, según afirma el hombre, lo han elegido a él de manera libre y voluntaria para que sea su líder espiritual: "Todos tienen sus trabajos, entran y salen cuando quieren y tienen acceso a internet", defiende el lama, que presume de que "ninguno de esos 18 me ha denunciado nunca".

"Una venganza"

Cánovas sostiene que las acusaciones que pesan sobre él son "una invención" y forman parte de una "venganza de gente que ha tenido problemas" dentro de la comunidad y "va con maldad". Se refiere a la querella que dos de sus exadeptos presentaron contra él por delitos de coacciones psicológicas, amenazas, extorsión, estafa, lesiones, asociación ilícita y delitos contra los derechos de los trabajadores, tal y como desveló este medio el pasado mes de abril.

Un juzgado de Murcia decidió entonces investigar al gurú por un delito contra el medio ambiente. Luego, el juzgado de instrucción 1 de Cieza decidió abrir otro proceso contra el hombre por estafa.

Cortes de frenillo con un bisturí

De acuerdo con el hombre y la mujer que lo denuncian, el lama José Manuel Cánovas "obligaba" a los miembros del su grupo a realizar rituales para purificarse que incluían "prácticas extremas". Debían "dejarse cortar por Don José Manuel y su pareja el frenillo de la lengua con un bisturí durante varias semanas seguidas, sin ningún tipo de control sanitario ni higiénico, sometiendo a las víctimas a riesgos de infecciones, sangrado y problemas en el habla".

'El lama del mercurio' presuntamente utilizaba diferentes técnicas de manipulación y se valía de productos 'milagrosos' para manipular a sus adeptos. / POLICÍA NACIONAL

Ayunos y postraciones

Sus adeptos también debían "dormir en el suelo, separados de sus parejas, realizar prácticas de falta de sueño, retiros de oscuridad absoluta, así como hacer tres 'sadanas' (especie de misas budistas) al día, raparse la cabeza en algunos casos, hacer miles de postraciones completas, etc".

Además, los miembros de Mahasandhi "realizaban ayunos prolongados, sin poder ingerir ningún tipo de bebida o comida, y en silencio estricto, lo que les debilitaba física y mentalmente". De este modo, denuncian los afectados, "se facilitaba la sumisión" al líder. Sus víctimas lo acusan también de intentar captar a chicas muy jóvenes, a las que doblaba la edad, para que mantuvieran relaciones sexuales con él, bajo el pretexto de "elevar la energía del grupo y ayudar a muchos seres".

Ayahuasca y "néctar"

Sostienen además que el lama les hacía consumir "ayahuasca, peyote, hongos, marihuana y Salvia divinorum". Y que "en las ceremonias se suministraba un elixir que ellos llamaban 'Amrita o néctar'". Los denunciantes sospechan que esa sustancia "pudiese llevar algún psicoactivo tipo LSD o éxtasis por los cambios que observó en el estado de ánimo, sintiéndose todo el mundo muy amoroso, abiertos y empáticos después de acabar cada ciclo de 48 horas de ayuno seco (sin agua), que era justo cuando se suministraba el néctar que traían supuestamente del cielo budista".

Pese a que el gurú lo ha negado en su declaración ante la jueza, sus exadeptos describen en su querella cómo 'Trascendencia Total' los convenció para usar colgantes hechos de "mercurio purificado" que debían comprar con su dinero en la fundación. También, a vestir "coronas hechas con bolas de mercurio" que "a muchos les ocasionaron erupciones y quemaduras" en el pecho y otras zonas del cuerpo.

Filtraron mercurio

Los dos denunciantes, representados por el abogado especializado en sectas Carlos Bardavío, aseguran en su querella que ambos llegaron incluso a "filtrar mercurio" durante meses "con un colador de tela utilizando grandes cantidades de agua" por orden del lama "Don José Manuel", al que acusan de "adquirir ilegalmente 180 kilos de mercurio para experimentar con este de forma alquímica".

El mercurio solidificado "se metía en agua o leche y se untaba incitando a sus miembros a tomarlo bajo la amenaza y presión de la expulsión pues dicha ingesta era parte de un ritual". La finalidad de que tomaran esas sustancias era, según estas dos víctimas, "elevar la energía y producir bienestar y exaltación en las personas, durante el transcurso de las ceremonias, con el propósito de atraer nuevos miembros que vendrían como zombis al sentir su energía exaltada y no sabrían por qué".

'Trascendencia Total' "amenazaba" a los adeptos que no cumplían con sus preceptos con "expulsarles del grupo y con perder sus casas, echándolos de sus propias viviendas, que previamente habían cedido al gurú". Según la querella, el líder "volvía a venderlas luego a otros miembros" de la comunidad.

Un templo, un hospital, el Tíbet

La jueza que investiga el caso se interesó especialmente por el modo en que se financiaba la fundación liderada por Cánovas. Varias víctimas de 'Trascedencia Total' afirman que todos sus seguidores estaban obligados a darle dinero de manera asidua (ellos aseguran que dieron al gurú más de 50.000 euros) para financiar supuestos proyectos que nunca se ejecutaron, como un templo o un hospital para tratar a enfermos sin recursos económicos que debieran someterse a costosos tratamientos, que "nunca se llevaron a cabo". Además de pagar por cursos y tratamientos homeopáticos que el lama organizaba para que se limpiaran de "tendencias genéticas o miasmas", según aseguran los afectados.

Como ya había hecho con el resto de acusaciones, 'Trascendencia Total' negó ante la jueza haber estafado a sus fieles: "Las donaciones de los miembros se dedicaban a los fines de la asociación (...). Tenemos proyectos con el Tíbet desde hace muchos años, que empezaron en el 2010. Generamos un vínculo con gente de allí y empezamos a mandarles dinero".

"Algunos se hacían y otros no"

La jueza quiso saber en qué más han gastado el gurú y su pareja el dinero que sus seguidores le han donado durante años y pidió que detallaran los proyectos de su fundación. La mujer respondió que "las donaciones no eran para proyectos concretos, todo iba al proyecto general. Este tenía muchas fases, era un lugar para hacer yoga, meditación, que vinieran lamas a dar charlas... también para mejorar las instalaciones", aunque reconoce que "algunos proyectos se hacían y otros no".

Su novio y guía espiritual, 'Trascendencia Total', se limitó a contestar: "tenemos unas cuentas claras en la fundación que se pueden consultar. Yo no lo sé todo al por menor".