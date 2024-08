La coautora del robo de Atrio saldrá de la cárcel de Cáceres y será expulsada de España

La coautora del robo millonario de las botellas del Relais&Chateaux de Atrio, la modelo mexicana Priscila Lara Guevara, será expulsada de España después de que el juez haya conmutado el resto de lo que le queda de pena (unos dos años) por la expulsión inminente de suelo español, al que no podrá regresar durante siete años. Así lo ha confirmado a este periódico, tras la consulta del auto, con el abogado de la condenada, el letrado Juan José Collado Barriga.

La Subdelegación de Gobierno ya resolvió el pasado 16 de abril la "expulsión del territorio nacional de Priscila Lara Guevara de forma inmediata". Ahora es la sala de la sección número 2 de la Audiencia Provincial de Cáceres quien ha ratificado la sustitución de la pena de prisión que le queda por cumplir.

Una vez sea expulsada del país, Guevara será trasladada a México y no podrá volver a poner un pie en territorio español durante un periodo de siete años. En caso de que lo incumpliese, regresaría a la cárcel para cumplir lo que quedase de condena, salvo que un juez o un tribunal redujese la pena.

Así, en un primer momento la Unidad de Extranjería de la Policía Nacional inició un expediente de expulsión del territorio nacional por el delito, se trata de un procedimiento dirigido a ciudadanos extranjeros sin residencia en España que cometen actos delictivos. Este expediente administrativo finalizó acordando la expulsión de la condenada mexicana.

Posteriormente, su abogado, Juan José Collado Barriga, solicitó ante la Audiencia Provincial de Cáceres la conmutación de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional, una petición que los Juzgados han acordado durante un periodo de siete años y se prevé que sea expulsada de España de manera "inminente".

Cabe recordar que Guevara disfrutó de su primer permiso penitenciario hace justo en mes. Duró 72 horas y Collado Barriga, aseguró a las puertas del centro penitenciario, en declaraciones recogidas por la agencia Europa Press, que la rea estaba contenta y que salió con "alegría" tras "dos años recluida". En ese momento anunció que estudiaba solicitar una revisión de la condena para los dos autores del robo, que fue de 4 años y 6 meses para Constantin Gabriel Dumitru, y de 4 años para Priscila Lara Guevara.

También pudo salir de la cárcel con su primer permiso Constantin Gabriel Dumitru. A su salida, el condenado admitió que habían robado las botellas, pero que no fue a la fuerza y reiteró que no sabe donde se encuentran. "De un hurto a un robo con fuerza hay una gran diferencia, eso es lo que pasó realmente", defendió el reo ante los medios de comunicación.

Además, Dumitru aseguró que estaba deseando que se volviese a repetir el juicio y resaltó que iban a "luchar para que se repita" porque insistió en que no fue "tan legal". En caso de que se admitiese el recurso de revisión de la condena de los dos encarcelados, el "juicio se declararía nulo y se volvería a celebrar".

Sobre ello, el abogado detalló que "cuando yo me he hecho cargo del procedimiento, he pedido los vídeos y están codificados, es imposible verlos", ha explicado Collado, quien además ha subrayado que la Audiencia Provincial ya le confirmó que esos vídeos "son los que están desde el principio del procedimiento. Estamos trabajando en si esos vídeos les han causado una vulneración de derecho de defensa de ambos".

El coautor del robo, Constantin Dumitru, se abraza a su abogado, Juan José Collado, a la salida por su primer permiso penitenciaro en una imagen de archivo / Carlos Gil

Dumitru también pidió la expulsión de España para salir de la cárcel. En caso de que también se acordase esta conmutación del resto de la pena, tendría que volver a Rumanía u Holanda, ya que tiene doble nacionalidad. Según informó el letrado ante los medios de comunicación, la Subdelegación del Gobierno ya decidió que ambos fueran expulsados. Todavía está pendiente la resolución del órgano judicial, pero el condenado adelantó que cuando saliese de prisión tenía acordada con una productora la grabación de un documental sobre el robo.

