La mejoría del español ingresado en la UCI en Cancún inicia la cuenta atrás para su repatriación

La cuenta atrás para repatriar al joven español ingresado en la UCI de un hospital de Cancún (México) ya ha comenzado. Adrián Fernandez despertó en la madrugada del miércoles sin ser consciente del motivo que le mantenía convaleciente. "No se acuerda de nada, no sabe dónde está y no puede hablar", ha detallado muy gráficamernte su cuñada, Marta Parada, que ha asumido el papel de portavoz de la familia. El cónsul honorario de España apalabró anoche con la esposa y otros familiares del paciente la logística necesaria para el viaje de regreso a España. El avión medicalizado se utilizará cuando los médicos determinen que el traslado ya no implica ningún riesgo para la salud del enfermo.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, corroboró ayer que el consulado y la embajada de España en México están "en comunicación permanente" con la familia del joven alzireño. "Desde el primer momento que se pusieron en contacto con la Delegación del Gobierno a través del Ayuntamiento de Alzira se comunicó al Ministerio de Asuntos Exteriores y se activó el apoyo consular se le está prestando a la familia in situ desde el primer momento y seguirán trabajando como no puede ser de otra manera", concretó.

Los especialistas llevan más de dos días rebajándole la sedación y la respuesta ha sido positiva. La desmemoria es habitual en estos casos. El drenaje de los pulmones, que quedaron en un 80% encharcados tras ahogarse en la piscina del hotel de Playa del Carmen concertado en su viaje de bodas, es la principal preocupación, anque también en este campo se constatan avances. "Nos dicen que tenemos que esperar" porque "el tema pulmonar y respiratorio lo tiene bastante mal, es lo que tiene tocado», precisa Marta Parada. «Se mantiene con altas con altas dosis de oxígeno porque se ahoga, pero de momento está respondiendo bien", agrega.

Una vez Adrián aterrice en el aeropuerto de Manises será ingresado en el Hospital de la Ribera. Se le abrirá un hueco en la UCI si fuera necesario o quedará ingresado en una de las habitaciones cen centro asistencial hasta que las pruebas a las que será sometido aconsejen darle el alta.

"Vida normal" para el menor

El hijo de Adrián y Sifía Poveda, de siete años, se reencontró el lunes con la familia y ha regresado al colegio Ausiàs March, cuyos responsables han concedido un seguimiento especializado al menor. "Tiene que seguir con su vida normal porque tampoco sabe toda la situación", esbozó ayer su tía Marta.

La factura hospitalaria, mientras tanto, sigue al alza. Muy pronto alcanzará loa 100.000 euros, como ayer avanzó este periódico. Las donaciones han ayudado "muchísimo, pero la familia ha tenido que seguir poniendo dinero porque, además del hospital, la mujer deAdrián, su padre y su suegro tienen que vivir y comer allí". La opción de pedir un préstamo bancario sigue barajándose. "Acaba de despertar, aún estará ahí unos días y tenemos que seguir haciéndonos cargo de los pagos", precisa su cuñada.