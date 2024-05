Morre un traballador ao quedar atrapado debaixo dun eucalipto en Ribeira

Un traballador perdeu a vida ao quedar atrapado debaixo dunha árbore en Ribeira. O accidente produciuse nunha zona de difícil acceso, na parte alta da Curota, pertencente á parroquia de Oleiros.

O 112 Galicia tivo constancia dos feitos ás 16.15 horas, a través dunha persoa que alertou de que un traballador quedara atrapado por un eucalipto e que podía estar morto. Ata o lugar foron mobilizados os Bombeiros de Ribeira e de Boiro, que tiveron que empregar material de excarceración para poder rescatar a vítima de debaixo da árbore.

Tamén foron mobilizados os profesionais do Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que atenderon ao traballador logo de ser liberado, aínda que só puideron confirmar o seu falecemento. O corpo tivo que ser trasladado ata o Hospital do Barbanza no helicóptero de rescate Pesca I, do Servizo de Gardacostas de Galicia, debido á dificultade que entrañaba a orografía da zona á hora de realizar a evacuación por terra.

Por parte do 112 Galicia tamén se informou do accidente á Policía Nacional, Policía Local e GAEM de Ribeira.