La Junta Central Fallera desaconseja acudir a la concentración "silenciosa" promovida de forma anónima

La Junta Central Fallera de Valencia ha tenido que salir al paso, además, de una convocatoria movida en redes sociales sobre la celebración de una "Crida Silenciosa", acto que sirve de punto de partida a las Fallas, que suponía concentrase a la hora prevista para el festejo (el domingo a las 20 horas) con velas y los estandartes.

El organismo fallero no sólo se ha desmarcado de la organización del acto, sino que ha comunicado que no lo auspicia y que no lo recomienda. En una situación de luto oficial, las convocatorias corren a cargo de las administraciones y, por consiguiente "en señal de respeto por las víctimas, pedimos que se respete esta situación de luto, que finaliza el lunes a las doce del mediodía".

Estandartes, minutos de silencio...

La convocatoria era, de alguna forma, parecida a la presencia de falleros y falleras en momentos en que debía haberse celebrado y no tuvo lugar. Por ejemplo, en las Fallas de 2021, desconvocadas por la situación sanitaria. En aquella ocasión hubo un grupo de personas que acudió en polar el 28 de febrero, fecha en la que debía haberse celebrado el pregón de la fiesta, la cual no llegaría hasta el mes de septiembre. Lo mismo sucedió en octubre de 2020, en plena pandemia, con la convocatoria de una "Marcha Fallera con forma de Ofrenda", finalmente abortada.

Por muy buena intención que se tuviera, no es recomendable ni ha lugar. Sobre todo, porque la Crida, aunque sea con retraso, se va a celebrar. Es una mala gestión de la situación de Luto Oficial.

La Interagrupación de Fallas también se ha sumado al llamamiento a no acudir. "Esto se debe realizar bajo un dispositivo policial, elaborado para ello, y con su correspondiente permiso". Nada de lo cual se ha hecho. Agrupaciones, sectores y comisiones también están haciendo rular la información para recordar que es inadecuada y que no está auspiciada por nadie oficialmente.

Ni firmada ni reivindicada

Esta llamada, no firmada ni reivindicada, pretende ser una muestra de solidaridad fallera, acudiendo a las 20 horas, con diez minutos de silencio, uno por cada víctima del incendio, en el día, lugar y hora donde debía haberse celebrado la Crida.

Como quiera que están desconvocados todos los actos festivos, culturales o deportivos de acuerdo al edicto de Luto Oficial, la JCF ha reclamado encarecidamente no seguir esta convocatoria.

La Crida se celebrará el próximo fin de semana, de acuerdo con los servicios de Policía Local y Movilidad.

Donación de comida de la Gala Fallera

Por otra parte, la Junta Central Fallera ha adoptado nuevas decisiones antes de terminar de confeccionar el nuevo Programa de Festejos, con los actos trasladados al próximo fin de semana.

Por una parte, ha entregado la comida perecedera que debía haberse consumido en la Gala Fallera. En concreto, el primer plato, un canelón, que ha sido enviado a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados para que lo consuman inmediatamente.

Esa comida era imposible de mantener hasta la fecha que se decida celebrar el acto al tratarse de un acto elaborado y con componentes que no pueden preservarse hasta nueva orden. Hay que recordar, en este caso, que, en el mejor de los casos, sería una semana después de lo previsto. El resto de la comida sí que podía preservarse. Además, el género puede tener salida rápidamente, puesto que el martes se inaugura Cevisama y habrá un elevado movimiento en el catering de Feria València. Cuando se vuelva a agendar la fiesta -algo que podría ser la próxima semana, pero tampoco hay que descartar que, tal como sucedió en 2004 y en 2021, sea fuera de calendario-

Así mismo, el Cottolengo del Padre Alegre es la receptora de la bollería que se iba a distribuir al acabar la Macrodespertà en el Desayuno Fallero. Se trata de un producto fresco, no envasado y que, por consiguiente, tenía que distribuirse lo más pronto posible.