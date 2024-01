Un alumno del instituto de Secundaria Consuelo Aranda de Alberic (Valencia) ha sido evacuado al Hospital Universitario de la Ribera tras sufrir este martes una agresión con arma blanca a la puerta del centro, si bien con posterioridad ha sido trasladado a la UCI pediátrica del Hospital la Fe de València, según fuentes sanitarias. Se trata de un menor de 13 años vecino de Tous. Su pronóstico es reservado.

El agresor es otro alumno del instituto, de 15 años, que le ha asestado varias puñaladas con un cuchillo de cocina de hoja ancha, según fuentes consultadas.

La agresión se ha producido sobre las 8 de la mañana, cuando los alumnos del instituto, ambos menores de edad, se disponían a entrar a clase. Los profesores del instituto han atendido rápidamente al herido, al que han introducido en el edificio, hasta que una unidad del SAMU se ha desplazado para intentar estabilizarlo y lo ha evacuado. No ha trascendido el estado del menor, aunque al parecer, no ha perdido la conciencia en ningún momento. El agresor es ha entregado rápidamente. En las inmediaciones del instituto había un policía local controlando la entrada al centro. Fuentes municipales señalan que se trata de un hecho puntual y que, al parecer, no se había producido una discusión previa. La agresión se ha producido en presencia de numerosos alumnos que accedían al centro y en pocos minutos se han personado varias patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil además de los servicios sanitarios para atender al herido.

El alcalde de Alberic, Toño Carratalá, ha lanzado a través de las redes sociales del ayuntamiento un mensaje de tranquilidad a los padres, en el que ha destacado que la jornada lectiva transcurre en el instituto con normlidad y ha señalado que "el mejor lugar donde pueden estar los alumnos es en el centro". En esta línea, ha pedido a los padres que no vayan al centro a busca ra sus hijos. "Hay que mantener la calma", señala, mientras detalla que la Guardia Civil ya trabaja en averiguar lo sucedido.

Carratalá ha confirmado la agresión que, según el video grabado desde el propio instituto, ha provocado lesiones "graves" a un alumno. Ha destacado que la rápida respuesta de los profesores y del policía que prestaba servicio en torno al instituto ha permitido atender con rapidez a la víctima mientra que el agresor se ha entregado, según ha confirmado el alcalde.