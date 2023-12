Herida grave una anciana de Castelló tras una brutal paliza de su propio hijo

Una mujer, de 78 años y vecina de Castelló, se encuentra ingresada en el Hospital General de Castellón en estado grave después de la brutal paliza que uno de sus cinco hijos le propinó en la noche del jueves en su domicilio de la avenida Barcelona. El agresor, que se llama Francisco y tiene unos 50 años, fue detenido por la Policía Nacional de Castellón como presunto autor de un intento de homicidio esa misma noche.

Ayer por la mañana, el sospechoso fue conducido nuevamente, desde los calabozos de la comisaría provincial al inmueble familiar, para una nueva inspección ocular. Engrilletado y con los pantalones todavía llenos de manchas de sangre, bajó del vehículo patrulla y entró en la finca, custodiado por varios agentes uniformados. Asimismo, miembros de Policía Científica también recogieron vestigios en la escena.

La noche del ataque

El varón la emprendió a golpes contra su progenitora poco después de las 21.00 horas del jueves en un piso del número 14 y los gritos de la mujer, así como los ladridos de sus dos perros, fueron oídos por varios vecinos. Aunque el detonante de la agresión todavía es una incógnita, la principal hipótesis parece ser una posible una discusión entre ambos por motivos económicos. Y es que, según ha podido saber este diario, se trata de una persona con problemas de drogadicción y quien, al parecer, también podría tener también patologías mentales.

Como explicaron a este diario vecinos de la anciana, esta le tenía miedo a su hijo y, por ello, lo denunció hace años, habiendo existido una orden de alejamiento entre el agresor y la víctima. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, el ahora detenido se había acercado a su madre, quien le había vuelto a abrir las puertas del hogar, aunque con reticencias por su comportamiento y antecedentes.

"Se puso encima de su madre y la golpeó como un toro"

"El hijo se puso encima de su madre y la golpeó con todas sus fuerzas, como un toro. Un conocido de la mujer entró en la vivienda y lo sorprendió, por lo que acabó dándoles una paliza a los dos. La mujer aprovechó ese momento para llamar al timbre de los vecinos de enfrente y pedir más ayuda", explicaron residentes de la finca ayer, en conversaciones con este periódico.

"Él estaba como ido, si no llegamos a intervenir, la mata. Cuando la policía lo esposó, no quise ni mirarle a la cara. Él balbuceaba algo como que lo dejaran en Paz, como si no le diera importancia a lo que acababa de hacer", explicó otra testigo directa del ataque.

Los perros, atemorizados

Además del estado en que se encontraba la víctima, con la cara desfigurada por los golpes, llamó la atención de algunos vecinos el estado de terror en el que estaban sus mascotas. "Una de las perras estaba escondida detrás del sofá, atemorizada, en lugar de adoptar un rol defensivo", indicaron.

La víctima era viuda desde hacía años y, aunque solía residir sola en el inmueble, los vecinos habían visto recientemente a su hijo "entrar y salir" de la casa. "Últimamente lo he visto pasear a los perros y a ella, cada vez, se la veía menos", comentaban frente al portal del edificio unos vecinos consternados por lo sucedido. "Esperemos que se recupere de las lesiones, aunque después tendrá que asimilar lo que su propio hijo le ha hecho y eso es peor aún", lamentaban sus conocidos.

A disposición judicial

La Policía Nacional tiene un plazo de hasta 72 horas para pasar al detenido a disposición judicial. Previsiblemente, será este sábado cuando lo haga y el juzgado instructor quien decida sobre él, aunque lo más probable es que vaya a prisión.