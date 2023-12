La capital gallega fue este jueves escenario de un nuevo episodio de violencia de género. El trágico suceso ocurrió al filo de las seis y veinte de la madrugada en una vivienda ubicada en el número 22 de la rúa do Home Santo, donde una mujer de 38 años resultó herida de gravedad tras ser apuñalada en la espalda por su pareja, Mohamed A.S., un varón de 37 años, de origen marroquí y con el que la víctima comparte tres hijos, todos menores de edad.

Según ha podido saber EL CORREO GALLEGO -del grupo Prensa Ibérica, editora de FARO-, la agresión se produjo en el domicilio familiar y los investigadores intuyen que los menores fueron testigos de la fuerte bronca que tuvo como desenlace el apuñalamiento en la espalda de su madre, natural de Santiago. Pese a estar herida de gravedad, la mujer logró huir de la vivienda y consiguió llegar hasta la rúa Concheiros, donde pidió ayuda.

Apenas había gente a esas horas de la madrugada en la calle, pero afortunadamente se encontró con un equipo del servicio municipal de limpieza, que le asistió y comunicó los hechos de inmediato a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Varias patrullas de la Policía Local de Santiago llegaron en cuestión de pocos minutos al lugar, hasta donde se desplazaron también los servicios de emergencias sanitarias. Cuando los agentes asistieron a la víctima, esta ya se había desplomado en el suelo.

El agresor la siguió

Los pasos de la mujer fueron seguidos por su agresor, que tras acuchillarla la persiguió hasta la rúa de Concheiros, donde ella consiguió pedir auxilio. Lo detuvieron a apenas veinte metros de la mujer, que yacía sobre el suelo debido a la gravedad de las heridas. Según relataron testigos, el hombre no opuso resistencia a su detención y, al parecer, comentó que apuñaló a su pareja en el contexto de una fuerte discusión entre ambos.

La mujer, por su parte, fue trasladada de inmediato al hospital Clínico de Santiago, donde fue ingresada en estado muy grave, tal y como indicaron fuentes del CHUS, que apuntaron que en principio no se teme por su vida después de recibir asistencia médica. Las diligencias sobre el suceso han sido compartidas por la Policía Local y la Nacional. Hasta el domicilio de la pareja se desplazaron agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Allí hallaron a los tres hijos de la pareja y también a una persona cercana a la familia, que se hizo cargo de los menores, una información que confirmó a este diario la Consellería de Política Social.

Dado que se trata de un delito de violencia de género se han trasladado las diligencias de la investigación al grupo UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía. El arma con la que se cometió la agresión fue hallada por los investigadores y se utilizará como prueba. El atacante tuvo en el pasado una orden de alejamiento que le fue retirada por petición de la víctima, que ya había sido víctima de agresiones por parte de este hombre, que tras la detención fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional.

Los hechos conmocionaron ayer el barrio de Concheiros, donde no se habló de otra cosa durante toda la jornada: “A chica xa viña apuñalada da casa, dirixiuse ao local para que a socorréramos porque sabe que abrimos cedo”, explicó a este diario el propietario del Café Tabacos en Concheiros. Mientras la mujer caminaba hacia el local gritando y con una mancha de sangre en la espalda, “xa se deitou no medio da rúa e os taballadores dun camión da basura de Urbaser foron a socorrela... pero foi ela mesma a que lles dixo que non a tocaran porque estaba apuñalada”, añade. No obstante, la mujer sí pidió que alguien acudiera a su casa para auxiliar a sus tres hijos porque “estaban en peligro”.

A finales de noviembre, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tenían cuenta de un total de 4.750 casos activos en VioGén en la comunidad gallega, según los datos que de manera mensual da a conocer el Ministerio del Interior. No obstante, el número de mujeres amparadas en el sistema del Ministerio del Interior puede ser ligeramente inferior, ya que es posible que figure registrado más de un caso por cada víctima.

De los casos que permanecían activos en dicha fecha, uno de ellos era de riesgo extremo para la víctima, mientras que 55 suponen un riesgo alto. La mayoría de los casos, concretamente 2.276, son de nivel bajo, mientras que 836 son de riesgo medio, según los informes realizados por los agentes gallegos.