El oficial condenado por agredir a un detenido vuelve a ser policía local

Un antiguo oficial de la Policía Local de Palma, que protagonizó uno de los episodios más lamentables ocurridos en el cuartel de Sant Ferran al golpear a un detenido que no podía defenderse, ha vuelto a vestirse con el uniforme oficial. Antonio G., que fue expulsado de la institución policial después de ser condenado por este episodio de torturas, ha superado el último proceso de oposición convocado por el ayuntamiento de Palma. Así, ha conseguido de nuevo una plaza de policía local de Palma. Aunque podría haber solicitado otro destino, ha pedido incorporarse de nuevo a la plantilla del cuartel de Palma, ante la sorpresa, e incluso indignación, de muchos de sus compañeros, que no entienden que una persona condenada por un episodio tan grave como es una agresión a un detenido indefenso pueda convertirse de nuevo en agente de autoridad.

Este agente ya ha cumplido la condena que le impusieron los jueces, que fue de un año y tres meses de prisión (sin que llegara a ingresar en la cárcel al no tener antecedentes) y tres años de inhabilitación como policía. La agresión fue grabada por una cámara de seguridad, ya que se produjo en las propias instalaciones del cuartel policial de Palma. Esta grabación fue la prueba clave que justificó la condena del agresor, así como de sus compañeros que presenciaron las torturas.

Esta situación tuvo lugar en la madrugada del día 26 de mayo del año 2011. Un joven fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol y por atentado contra la autoridad. Fue trasladado a las dependencias de la Policía Local y fue esposado a una silla para que no pudiera moverse. En un momento determinado, según se aprecia con toda claridad en la grabación, el policía local de Palma le propina dos contundentes patadas al detenido a la altura de la cabeza, más una tercera en la pierna. El detenido, al estar esposado, no pudo defenderse ante esta agresión. Se daba la circunstancia, además, de que el funcionario agresor es un experto en artes marciales.

Los hechos se cometieron en presencia de otros tres compañeros policías, que no hicieron nada para evitar que el acusado golpeara al detenido, a pesar de ser conscientes de que la víctima no podía defenderse porque estaba esposada a la silla. Uno de los funcionarios, que también era oficial, movió el objetivo de la cámara para evitar que se pudiera continuar grabando la agresión, consciente de que se estaban registrando las torturas. Los tres testigos de la agresión también fueron juzgados y condenados, aunque a penas inferiores a las que se impuso al policía agresor. Este oficial, mientras estaba pendiente de que el Tribunal Supremo se pronunciara sobre su caso, solicitó la baja temporal de la Policía Local de Palma. Logró que se le contratara, como policía raso, en el municipio de Pollença. Quien le contrató no comprobó sus antecedentes. Al descubrirse que se trataba de un policía local condenado por torturas a un detenido se desató un escándalo político. Antonio G. ha estado varios años apartado de toda institución policial, entre otras cosas porque la sentencia le imponía tres años de inhabilitación. Al cumplirse esta condena no existía ninguna razón legal que le impidiera poder presentarse a otras oposiciones para recuperar su antiguo empleo de agente de la autoridad. Sin embargo, el hecho de que haya sido uno de los opositores que aprobó la última oposición convocada por el ayuntamiento de Palma para aumentar la plantilla de agentes ha provocado una gran sorpresa, al tiempo que para muchos representa una gran indignación. Son muchos los policías locales del cuartel de Sant Ferran que no llegan a entender cómo una persona que ha sido condenada por un tema tan grave como es la agresión a un detenido indefenso, y que fue expulsado por este incidente, pueda volver a vestir el uniforme policial y convertirse de nuevo en agente de la autoridad.

Al ser uno de los aspirantes que ha aprobado la última oposición, este policía local no puede beneficiarse de la antigüedad que fue acumulando durante los años que estuvo trabajando en el cuartel antes de ser expulsado.

Los jueces que le condenaron fueron muy duros y contundentes con la actuación de este nuevo policía local de Palma. Se calificó su comportamiento de "vil y cobarde", al agredir a un detenido que estaba esposado.