Iker se acababa de meter a la ducha a las 9.30 horas de este viernes cuando un fuerte ruido y los gritos de su madre le han hecho salir a todo correr debido a la explosión de gas ocurrida en la calle Zamakola (Bilbao) a la altura del número 28. "Ha vibrado el suelo y ha retumbado la casa entera con la explosión", contaba este jóven.

"Cuando me he metido a la ducha olía ya a gas, pero no le hemos dado mayor importancia, mi madre ha visto por la ventana como los bomberos estaban en la zona y ha sido de repente cuando ha explotado. Ha visto las llamas subir a mucha velocidad y ha venido gritando. Hemos salido con lo primero que hemos cogido, no me ha dado tiempo ni de jabonarme", relataba este vecino del portal 28.

La presencia de los bomberos han calmado a la gran mayoría de los vecinos. "Escuchar la explosión asusta pero cuando ves a los bomberos que te indican por dónde salir y dónde quedarte tranquiliza mucho", asegura Iker.