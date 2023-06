Este viernes el exjugador del Barcelona Dani Alves gastará lo que posiblemente será su última carta para salir en libertad antes de que se celebre el juicio contra él por la presunta agresión sexual de una joven de 23 años en la discoteca Sutton de Barcelona. Está previsto que este día la Audiencia de Barcelona celebre la vistilla en la que su abogado, Cristóbal Martell, volverá a pedir su excarcelación, mientras que la fiscalía y la acusación particular, ejercida por la abogada Ester García, en nombre de la víctima insistirán en que no hay motivos suficientes para que astro brasileño salga de la prisión en la que ingresó el pasado 20 de enero.

La instrucción del caso está prácticamente finalizada. Sólo queda que el forense y un perito designado por la defensa realicen el informe psicológico de la víctima para determinar su estado de salud y las secuelas que le han quedado desde la noche del 30 al 31 de diciembre, cuando, según su versión, el exfutbolista presuntamente la violó en el lavabo de un reservado de la discoteca de la calle Tuset de Barcelona.

En su última declaración ante la jueza, Alves volvió a cambiar su versión (en su primer interrogatorio modificó el relato tres veces en base a las pruebas contra él) y esta vez, ante la prueba de ADN que demostró que el semen en el interior de la vagina de la mujer era suyo, reconoció que había mantenido sexo con penetración, pero, indicó, “consentido”. El exfutbolista aseguró que no lo había confesado con anterioridad porque quería esconder la infidelidad y salvar su matrimonio con la modelo Janet Sans.

La petición y su rechazo

Esta declaración, practicada el pasado 17 de abril, no le sirvió a Alves para salir en libertad. A los pocos días de este interrogatorio, la defensa presentó en el juzgado un nuevo escrito solicitando su excarcelación y en el que rechazaba la existencia de riesgo de fuga porque, a su entender, tiene elementos para defenderse y proclamar su inocencia. Su abogado entregó también un informe de 200 páginas sobre las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la discoteca Sutton de Barcelona.

Con análisis de las imágenes, la defensa pretendía "confrontar" las imágenes de la discoteca con "el relato de la denunciante y sus dos amigas", asegura el abogado. La joven declaró que estuvieron compartiendo mesa con el jugador y su amigo (unos 20 minutos) en una zona VIP y que tuvo mucho miedo, pero, según la defensa, "a pesar de ello", se introdujo en el lavabo al que Alves había acudido "dos minutos antes, dos minutos en los que se la ve hablando intensamente con sus amigas".

De esta manera, pretende "rebatir" un "microcosmo de pánico y terror" que, a su parecer, no se aprecia en las imágenes. Esos minutos en la zona VIP, según Martell, fueron "propios de un galanteo sexual" y "nada hace pensar en miedo o intimidación ambiental". Las acusaciones han rebatido esa tesis y reiteran que hubo agresión sexual.

Confesión obligado

La jueza, sin embargo, decidió el 9 de mayo mantener al exjugador en prisión. El auto destacaba que Alves ha ofrecido "varias declaraciones y en cada una de ellas ha dado una versión diferente" y que en la última no le "quedaba más remedio" que reconocer que había tenido sexo consentido porque los restos de semen hallados en la vagina de la víctima eran suyos. La togada también sostiene que continúa existiendo riesgo de fuga y que "no aparecen motivos suficientes para modificar" su encarcelamiento provisional. La defensa intentará el viernes convencer al tribunal de la Audiencia de Barcelona que su cliente no se fugará y se someterá a la justicia.