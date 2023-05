Agentes de la Policía Local de Lugo sorprendieron a un menor de edad al volante de un vehículo que circulaba de forma irregular por una de las calles de la ciudad de la muralla. El chico, de 16 años, iba además en compañía de su padre. Ocurrió el sábado por la tarde en la calle Santiago.

Los agentes instruyeron diligencias por un delito contra la seguridad viaria contra el menor de edad y contra su padre, como cooperador necesario, en la modalidad de juicio rápido.

Positivos en alcohol y drogas

Por otro lado, en la noche del martes, efectivos del grupo nocturno de la Policía Local de Lugo establecieron diferentes filtros de seguridad viaria, en vías del centro urbano, y detectaron a un conductor que lanzó un resultado positivo de 0,35 miligramos/litro y otro que dio positivo en drogas (THC y cocaína).

En cuanto al primero, se le abrió un expediente sancionador con multa de 500 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso de conducir. Mientras, al segundo, se le ha abierto un expediente con una sanción de mil euros y la retirada de seis puntos del permiso de conducción.

Ocho conductores sin cinturón

Por otro lado, también han sido sorprendidos ocho conductores que no hacían uso del cinturón de seguridad, de forma que fueron sancionados 200 euros y la retirada de cuatro puntos del permiso de conducir.

Otro conductor fue sancionado por no usar el sistema de retención infantil y otro por llevar a cabo una reforma de importancia no autorizada. Además, tres vehículos fueron detectados sin seguro obligatorio y tres conductores no habían pasado la ITV en el plazo debido.