La pirotecnia de Burriana de Reyes Martí ha sido la encargada este lunes de dar el pistoletazo de salida al concurso oficial de mascletes Ciutat de Castelló, dentro del programa de las fiestas de la Magdalena. Y lo ha hecho con un espectáculo accidentado que ha dejado 15 heridos, 14 de ellos con heridas leves en rostro, cuello y brazos, atendidas por los servicios sanitarios municipales in situ, sin necesidad de ser trasladados. Solo uno de ellos ha sido derivado al hospital general por un fuerte dolor de oído.

El incidente se habría producido por una carcasa en la Avenida Capuchinos cruce con Bernat Artola, aunque desde la pirotecnia dudan que el artefacto haya sido suyo, mostrando su incredulidad ante el parte de heridos ofrecido por fuentes municipales. El hecho está siendo investigado por la autoridad competente para determinar las causas.

Además durante el transcurso de la mascletà se han atendido a dos personas más por lipotimia debido al calor. La accidentada mascletà ha hecho retumbar el recinto de la calle María Rosa Molás. Un recinto que, con viene siendo habitual en todos los actos de la Magdalena 2023, estaba lleno hasta la bandera. "La mascletà ha salido perfecta", han incidido a este periódico los trabajadores de la pirotecnia al enterarse de los 15 heridos, dato que ellos no manejaban.

Para el espectáculo de este lunes festivo, la veterana firma de Burriana ha quemado 110 kilos de pólvora. Las reinas de las fiestas, Selene Tarín y Alejandra Sáez, han sido las encargadas de encender la mecha y, a partir de ese momento, ha llegado el estruendo. Primero han sido dos minutos de cohetes aéreos, para continuar con cinco potentes retenciones aéreas. A continuación, la firma castellonense ha apostado por un terremoto de gran intensidad, muy al gusto de los aficionados de Castelló.

Pero lo mejor ha sido la última parte. Reyes Martí ha querido sorprender con un bombardeo largo y un golpe final que no ha dejado a nadie indiferente. Un remate para un espectáculo que ha durado cinco minutos y medio y que ha conseguido la ovación unánime de los miles y miles de incondicionales que han presenciado la primera mascletá del concurso.

Orgullosa de volver a Castelló

La propia Martí no ha podido ocultar su satisfacción tras el final del espectáculo. Esta pirotécnica no se cansa de repetir que las mascletàs siempre son más complejas que los castillos de fuegos artificiales. "Puedes poner todo de tu parte, pero el resultado final no depende de ti. El clima influye muchísimo, por eso hasta que no se acaba el espectáculo uno nunca está seguro de cómo saldrá", ha reconocido una feliz Reyes Martí, que ha recibido la felicitación de la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco.

Además, Martí se ha mostrado orgullosa de volver a estar en Castelló. "Es gratificante trabajar en Magdalena. Me siento en casa", ha dicho. La firma de Burriana, con más de 150 años de historia, ha inaugurado el concurso Ciutat de Castellón después de que el año pasado disparara la última mascletà de la Magdalena 2022.