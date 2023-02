Hace dos semanas, cinco extraños entraron a casa de Marlo y empezaron a grabarla con el móvil. Sacaron un papel, se lo pusieron en la mesa, y le obligaron a firmarlo. "Me comprometo a abandonar la vivienda ocupada por mi en la siguiente dirección", reza el documento. Ese día, los trabajadores de la empresa de desokupación le advirtieron que tenía 14 días para irse, que si no, vendrían a por ella y la echarían. Y así ha sido, según denuncia Marlo. Esta mujer abrió la puerta al confundirlos con policías por su vestimenta Aunque lo ha denunciado en comisaría, los hombres se han presentado hoy.

Han llegado a las 12 de la mañana y no se han ido hasta las 20 horas. Durante ocho horas han estado hostigando a Marlo para que abandonara la casa. "Me han cortado el agua y la luz dos veces, me han intentado tirar la puerta abajo a base de golpes, y en un momento me han dicho 'o sales ahora o esta noche te sacamos a patadas", denuncia la afectada.

Marlo no es okupa, es una inquilina morosa. Tiene un 65 % de discapacidad por una enfermedad en los huesos, pero siempre se ha negado a que le den la invalidez. Ella es traductora, sabe cinco idiomas y durante 23 años ha vivido y trabajado en España. "Hasta ahora no sabía dónde estaban los servicios sociales", explica.

Pero su condición empeoró hace un año y enfermó. Perdió el trabajo y a mediados de 2022 dejó de poder pagar el alquiler. Ahora mismo necesita transfusiones de sangre periódicas y una estufa que le de calor en los huesos para su osteonecrosis. Además, tiene a Josep, una persona contratada que le ayuda cuidarla. "Hoy le han cortado la luz dos veces, y eso para ella es fatal porque necesita una estufa que le de calor en los huesos", explica la abogada de la Oficina por el Derecho a la Vivienda de València (Ovdi) que lleva el caso.

Su casera inició contra ella un procedimiento de desahucio, pero el juzgado de primera instancia número 29 de València lo suspendió hasta el mes de junio, prorrogable a diciembre, según el auto que ha podido consultar Levante-EMV, de Prensa Ibérica, al acogerse al escudo social del Gobierno.

Es decir, que un juez ha dictado que Marlo se queda, como mínimo, hasta junio en su casa. Y se queda porque ha quedado probado que no tiene donde ir y buscan una alternativa. "Pero a mi casera no le gustó nada la sentencia y ha pagado a una empresa para que venga a echarme de forma ilegal, hoy he tenido una crisis de ansiedad", relata.

La empresa que figura en el documento al que ha podido acceder este diario tiene sede fiscal en Madrid y un número de teléfono que "no existe" al intentar contactar con ellos por esta vía.

🔴Finalment aconseguim que desokupa se'n vaja.



Gràcies a la lluita i la mobilització, una família continuarà a sa casa.



Força sindicat!✊️ pic.twitter.com/tbSMH2LqPU — Sindicat d'Habitatge de València (@SdHValencia) 23 de febrero de 2023

Presión del sindicato de barrio

"Cuando Marlo vino le explicamos quienes eran estas personas, les remarcamos que están fuera de la ley y la preparamos para el día de hoy. Le dijimos que bajo ningún concepto abriera la puerta", explica la abogada del ayuntamiento.

Eso es lo que ha hecho. Después ha llamado a la Policía Local. "Han subido y me han dicho que ellos no podían hacer nada, que yo había dejado de pagar y me tenía que ir", denuncia. Explica que les ha relatado que existe un auto judicial que dice que tiene derecho a quedarse en la casa hasta julio, pero ni con esas la policía ha desalojado a la empresa de desokupación. "La policía me decía que me fuera, que si no sería peor", cuenta. Ha llamado también a la Policía Municipal y ha sucedido la misma operación. La Nacional, en cambio, ha acompañado a la empresa al linde del portal, pero seguían ahí.

Sobre las 15 horas han comenzado a llegar activistas del Sindicato de Vivienda de Valencia y el Sindicato de Barrio de Orriols para evitar el desalojo. Al concentrarse decenas de personas, la empresa ha decidido marcharse sobre las 20 horas, explicando que volverían a intentar el desalojo este mismo viernes, según relata un activista del sindicato de barrio presente durante toda la tarde.

Respecto al papel firmado, según denuncia Marlo, bajo coacciones, abogados especialistas en derecho a la vivienda de la Generalitat Valenciana explican que "eso no tiene ninguna validez legal, es simplemente una medida de meter presión a los inquilinos". Un abogado de la Ovdi se desplazó a la puerta de la casa de Marlo para tratar de evitar que la empresa de desokupaciones siguiera adelante, incluso explicando que hay una resolución judicial que dice que la afectada no debe dejar la casa hasta junio.

Segunda denuncia

Marlo ya ha denunciado a las cinco personas que entraron hace dos semanas a su casa. Esta misma mañana ha acudido a los juzgados para volver a denunciar, y explica que "en juzgados me han dicho que tienen ya varias causas abiertas en València".

Marlo remarca las formas de las cinco personas, todo hombres bastante fornidos, detrás de la puerta. "Me decían que querían hablar y buscar una solución, pero está claro que cinco hombres así no vienen a parlamentar", denuncia.

Marlo se declara "culpable de estar enferma", y critica que nunca antes había tenido que pedir ninguna ayuda social. Pero "la primera vez que caigo me toca vivir esto", lamenta. Explica que tiene planeado recuperarse y seguir trabajando pronto. Ahora mismo cobra una pensión que no le da para alquilar nada en València, pero ella no quiere vivir de los subsidios, "me gusta trabajar, quiero sentirme útil", reivindica.