La Justicia filipina abrirá proceso judicial contra los tres policías acusados del asesinato del joven gallego Diego Bello. La entrega voluntaria de los agentes el pasado 6 de febrero ha supuesto para la familia del empresario coruñés abatido a tiros en enero de 2020 la apertura de una puerta de esperanza para ver cumplido el deseo que ha gritado ante los ciudadanos y las autoridades en los últimos tres años: que haya “justicia para Diego”, recalca el portavoz familiar, Francisco Lafuente, tío del fallecido.

-¿Qué sintieron nada más saber que los tres policías se habían entregado y entrarían en prisión?

-Dentro de lo que cabe, nos sentimos aliviados. Se ha dado un paso hacia el final de todo esto, que deber ser que haya un juicio y una sentencia que se cumpla. Estamos un poco reconfortados y vamos a intentar que esta buena noticia nos lleve adelante en el proceso. No vamos a decaer. Seguiremos llamando a todas las puertas para que no se detenga este camino hacia la celebración del juicio.

-El ministro filipino de Justicia acaba de prometer un “juicio justo” para los agentes sospechosos. ¿Cómo encaja esta declaración?

-Me parece bien que la justicia filipina se interesa por el caso públicamente. Porque mientras los policías estuvieron huidos de la justicia y buscados por asesinato y falsificación de pruebas no dieron explicaciones oficiales. Que el ministro de Justicia diga que va a haber un juicio justo para los policías me parece bien, nosotros también queremos un juicio justo: que las partes presenten sus pruebas y alegatos y que al final haya un veredicto.

-¿El juicio es un reconocimiento a su empeño por que haya justicia?

-Es una manera de reconocer que el caso está provocando una reacción internacional y a que el país tenga dificultades para que se den casos de este tipo, con policías a los que hasta ahora no se ha apartado de sus funciones. Hemos ido consiguiendo cosas, como que un juez filipino se atreviera a acusar de asesinato a tres policías en servicio, y que lo hiciera en la isla de Siargao, donde un juez siente una presión más cercana. Tenemos que agradecerle mucho al juez César Pérez Bordalba por desafiar una práctica habitual en Filipinas: que la policía asesine a gente con pruebas falsas y no pase nada.

-Usted ha dicho que ahora prevé un juicio difícil y lento. ¿Por qué?

-Procuro estar atento a lo que pasa en el país. La Corte Penal Internacional investiga al expresidente Duterte por las matanzas por las drogas en los dos primeros años de su mandato. No se han resuelto muchos crímenes y dentro de las autoridades al Tribunal Penal Internacional se le acusa de injerencia en asuntos internos del país. El Gobierno intenta tapar pérdidas. Esto nos hace seguir expectantes y pedirle a quienes nos representan en Filipinas que no dejen de hacerle ver al gobierno del país que si se considera un país democrático debe dejar que las instituciones trabajen. El proceso debe seguir sin dilaciones, que llegue a una vista y a una sentencia para saber la verdad.

-Con estas reservas, ¿tiene fe en la Justicia?

-Tengo que creer en la Justicia, es malo que no lo haga. Si un juez filipino tuvo el valor de dar el paso de acusar a tres policías de asesinato, yo tengo que confiar. Hasta ahora todo ha ido lento, avanzando en lo que se podía, pero yo confío.

-¿Le sorprendió la entrega voluntaria de los agentes acusados?

-[Tarda en responder] Sí.

-¿No se lo esperaba o cree que hay una estrategia detrás?

-Las dos cosas. Llamábamos a todas las puertas para preguntar por qué no detenían a los tres policías y ahora que se entregan... Puedo entenderlo, y hacer suposiciones, como que intenten evitar la imagen de prófugos de la justicia. ¿Que eso esconde tácticas para más adelante? Seguramente, pero no tengo pruebas, solo puedo suponerlo.

-¿Qué satisfacción espera de la Justicia de Filipinas?

-Que si ha habido culpables de delitos, que paguen la culpa que les reservan las leyes filipinas. Si se demuestra que fue un asesinato a sangre fría y que prepararon las pruebas para inculpar a Diego, pues que paguen. No queremos nada más.

-¿En estos tres largos años, se han sentido apoyados o desamparados?

-En tres años hay tiempo para todo. En general, la gente ha sido tremendamente solidaria con la familia, ha dado respuesta a nuestras iniciativas. A nivel político también nos sentimos apoyados. Entre todos aportaron, debemos felicitarnos.