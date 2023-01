La modelo tinerfeña Joana Sanz es la mujer más buscada del momento. Desde que se conociera la detención del ex futbolista del FC Barcelona, Dani Alves, por la presunta violación a una joven durante una noche de fiesta en una conocida discoteca de Barcelona, todas las miradas se posaron sobre la actual pareja del deportista, que se encuentra atravesando uno de los momentos más complicados de su vida.

Sin nombrar al futbolista pero consciente de la expectación que existe en torno a su figura, la canaria ha querido romper su silencio a través de las redes sociales para intentar encontrar algo de calma en la "tempestad" en la que se encuentra sumida desde que se hizo pública la situación actual de Alves.

Visiblemente cansada, con la voz baja y desde su casa, Joana publicó un pequeño vídeo en el que quiere tranquilizar a sus seguidores y en el que se pronuncia, por primera vez, sobre el inesperado giro que ha dado su vida pocos días después del fallecimiento de su madre.

"Gracias a los que me están apoyando"

"He querido hacer este video para que me vean, porque sé que hay gente que está muy preocupada", empieza la modelo. "Ahora tengo un momento de calma dentro de la tempestad que tengo encima y quería aprovechar para agradecer a tantas personas que me están apoyando. Ni los mejores libros de psicología tienen palabras tan hermosas y tan llenas de cariño. Los estoy leyendo a todos y me reconforta que haya gente que se tome su tiempo para escribirme algo tan bonito de año. Muchas gracias", dice sin mencionar a su marido.