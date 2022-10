El rapero Morad no podrá entrar ni permanecer en La Florida (L'Hospitalet de Llobregat) hasta que no haya una sentencia firme, según puede avanzar este diario. El juez, que esta mañana ha dejado en libertad al artista tras ser detenido ayer miércoles por su supuesta relación con unos desórdenes públicos en el barrio, ha decretado esta medida cautelar hasta que no se ponga fin al procedimiento judicial.

De esta manera, el magistrado, a petición del fiscal, destierra al músico del barrio en el que ha crecido y en el que actualmente no reside. Según entiende el juez, esta medida es "necesaria en aras de asegurar los bienes jurídicos de los residentes en el barrio, garantizar sus bienes y de los bienes de titularidad pública ubicados en el mismo". Los Mossos d'Esquadra le atribuyen a Morad un delito de inducción a desórdenes públicos ocurridos el pasado 20 de octubre en la plaza de los Blocs de La Florida. Morad, detenido de nuevo por desórdenes públicos La Guardia Urbana de la localidad barcelonesa recibió llamadas de vecinos en los que alertaban de que el cantante, en compañía de unas 15 o 20 personas más, estaban generando alboroto mientras rodaban un videoclip con un altavoz en la plaza. Según la policía, Morad, una vez apagada la música y dispersado el grupo, se encaró a los agentes municipales que acudieron a atender las protestas de los vecinos. En este momento, según la versión policial, Morad habría dicho: "Voy a hacer que arda la Florida y a estos (señalando un grupo de jóvenes que le acompañaban) les voy a pagar mil euros para que apedreen cada coche de policía que se acerque a los bloques". Esa misma noche "fueron lanzadas dos piedras contra los agentes y se quemaron contenedores en el barrio", señala el auto del caso.