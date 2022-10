Dos jóvenes, uno de ellos con numerosos antecedentes, han sido condenados a un año y medio de prisión por dos delitos de amenazas y uno contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas tras reconocer que increparon a dos personas transexuales en València, a quienes persiguieron en coche, amenazando con matarles por su condición sexual. Llegando incluso a amedrentarles con una cadena y a decirles que les iban a “rociar con gasolina para prenderles fuego”.

“Maricones y travestis de mierda, hay que matar a la gente como vosotros”, son algunos de los mensajes de odio que esgrimieron contra sus víctimas. Instantes antes también había insultado por motivos homófobos idénticos a una tercera víctima. A éste hasta hicieron amago de intentar atropellarlo, según consta en el escrito de hechos del fiscal reconocido por los dos acusados.

Ambos jóvenes han aceptado penas que suman el año y medio de prisión -seis meses por cada delito- tras llegar a un acuerdo todas las partes en el juicio celebrado por conformidad esta mañana en la sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia. Inicialmente se enfrentaban a sendas penas de tres años y nueve meses de cárcel, según la petición de la Fiscalía.

Además de la pena de prisión se les impone una multa de 360 euros y el pago conjunto y solidariamente de una responsabilidad civil de 8.500 euros, por el daño psicológico a sus víctimas. Igualmente se ha dictado un alejamiento de 300 metros y prohibición de comunicación con las tres personas a las que increparon por motivos homófobos durante un plazo de cinco años.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 23 de noviembre de 2019 cuando los dos jóvenes circulaban en un vehículo por la calle Joaquín Ballester de València. Desde el coche profirieron expresiones contra un hombre como que “iba a culear a un maricón”. Cuando esta persona les respondió diciéndoles qué les importaba, éstos le asustaron mostrándole una cadena e incluso hicieron amago de atropellarlo.

Posteriormente la tomaron con otras dos personas, ambos transexuales, a quienes tras preguntarles insistentemente cuánto cobraban, les gritaron: “maricones, os vamos a cortar la polla, hay que matar a gente como vosotros”. Cuando sus víctimas trataron de huir, los acusados los siguieron en coche “chirriando ruedas con la intención de amedrentarlos” y les amenazaron con prenderles fuego.

A uno de los condenados, defendido por el letrado Jorge Abadía, se le ha suspendido la ejecución de la pena y no deberá ingresar en prisión al carecer de antecedentes, con la condición de que no delinca en el plazo de tres años, pague la responsabilidad civil y realice un curso de reeducación en materia de igualdad. En el caso del segundo será la Sala quien determine si se le suspende o no la pena de prisión al contar con una larga lista de antecedentes.