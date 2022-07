Un hombre ha sido detenido en Marbella como presunto líder de una trama criminal dedicada a blanquear dinero a través de la compraventa de coches de lujo. Según la Dirección General de la Policía, la investigación en España se inició tras una operación de las autoridades belgas realizada a principios de año en la región de Amberes contra un grupo dedicado al tráfico de drogas. Gracias a esa operación se recogió gran cantidad de información bancaria y financiera, cuyo análisis puso el foco sobre la organización en la Costa del Sol, donde no tardaron en producirse cuatro registros. Entre ellos el domicilio del principal implicado y varios de sus asociados, así como el local comercial desde donde ofertaban la compraventa de coches.

Al cabecilla, considerado "especialmente peligroso" por las autoridades de su país, se le incautaron cuatro armas de fuego, 45.000 euros en efectivo, varios coches de alta gama y numerosos relojes y joyas de alto valor, así como el bloqueo de un inmueble de más de 600.000 euros. Durante la investigación, que ha durado más de dos años, los bienes intervenidos ascienden a 2.300.000 de euros, si bien las cantidades blanqueadas serían mucho mayores. El detenido en España está a la espera de ser extraditado a Bélgica.

El grupo ofrecía a grupos de narcos los servicios de blanqueo de capitales, permitiendo así ocultar el origen, la naturaleza y el destino de los fondos para adquirir los vehículos, así como la propiedad misma de los coches de lujo. Según las pesquisas, el dinero procedente del narcotráfico se recaudaba primero en Bélgica y luego era utilizado en otros países europeos para comprar vehículos de lujo con precios muchas veces superiores a los 100.000 euros.

Mediante la compra de estos vehículos, los delincuentes conseguían convertir el efectivo en bienes de consumo que servirían para ocultar el origen del dinero. "Posteriormente, estos automóviles eran exportados a otros países como España, donde en muchos casos eran rematriculados", han explicado antes de añadir que estos coches eran empleados tanto para ofrecerlos en alquiler de alto standing como para su posterior venta, convirtiéndose, por tanto, en dinero blanqueado dentro del sistema financiero.

La policía explica que los delincuentes suelen utilizar bienes de alto valor (automóviles, barcos, aviones de lujo, joyas o relojes) para poder transformar sus fondos de origen ilegal y ser reconvertidos fácilmente en fondos blanqueados a través de su venta a terceros. Estas ventas les dan la oportunidad de legitimar cantidades significativas de dinero en una sola transacción. "Cuando se usa efectivo como medio de pago, los fondos se depositan en el sistema financiero convencional sin que se pueda establecer el origen de los mismos, lo que elimina las huellas de la transacción y dificulta enormemente la capacidad de rastrear el origen de ese efectivo en el momento de la compra", han apuntado.

Para la coordinación de esta operación se contó con el apoyo de Europol a través del European Financial and Economic Crime Centre (EFECC), el cual se encargó de dar apoyo analítico y asimismo poner en contacto a los investigadores nacionales con la finalidad de acordar una estrategia conjunta y la preparación de la fase final de la investigación, y de los fondos EMPACT (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats).