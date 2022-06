Arancha Palomino, acusada de envenenar junto al actor Luis Lorenzo a su tía, recupera la custodia de su hijo

Arancha Palomino, investigada junto con su actual pareja, el actor Luis Lorenzo, por el supuesto envenenamiento de su tía, Isabel Suárez, de 85 años, fallecida el 28 de junio de 2021 en el domicilio de la pareja en Rivas Vaciamadrid (Madrid), recuperó este miércoles la custodia del hijo que tuvo con su anterior pareja sentimental de acuerdo a un auto dictado por el Juzgado de instrucción número 5 de Avilés. Dicha resolución se fundamenta en que la causa que se sigue en el Juzgado de Arganda del Rey, en Madrid, en torno a la muerte de la anciana, no hay ninguna medida de alejamiento por lo que la mujer mantiene la guardia y custodia del niño.

Palomino accedió al palacio de Justicia de Avilés a pie y casi veinte minutos antes de las diez de la mañana, cuando estaba citada, junto a su abogada. Sus únicas palabras: “Soy inocente”, dijo en alusión a la presunta comisión de un delito de homicidio contra su tía. No volvió a abrir la boca: “No hacemos declaraciones”. El padre de su hijo, a cargo del menor tras el arresto de ella, en compañía del actor Luis Lorenzo el pasado mes de mayo, llegó aún antes al complejo judicial de Marcos del Torniello. Antes de conocer el auto judicial, manifestó: “Tengo miedo de que me quite a mi hijo”.

Su pesadilla se hizo realidad. Cabizbajo y visiblemente emocionado, sentenció tras conocer la resolución judicial por la custodia de su hijo: “No comprendo por qué mi hijo ha sido entregado a su madre: mi hijo ha sido testigo directo del asesinato por el cual se está investigando la muerte de Isabel (Suárez). No se olviden de que es un asesinato y de que mi hijo ha sido testigo directo”, manifestó, y agregó: “Mi gran temor es la destrucción mental que puede sufrir, porque esta persona va a transformar a mi hijo para cambiar cualquier versión que pueda dar. Yo lucharé hasta donde tenga que llegar porque mi hijo tenga una vida normal y feliz”.

Es la propia Arancha Palomino quien tiene la custodia del menor, pero tras su arresto por la Guardia Civil el niño se quedó al cargo de su padre, que se fue a Madrid a buscarlo. Luego, ella presentó una reclamación por la vía civil para recuperarlo desde que está en libertad con cargos. Palomino recuperó este miércoles a su hijo. Ambos salieron juntos del Juzgado.

También este miércoles, pero en el Juzgado de Arganda del Rey, la cuidadora de la anciana fallecida, tía de Arancha Palomino Suárez, relató ante la jueza el "empeoramiento" que sufrió la mujer, María Isabel Suárez, en sus últimos meses de vida, en los que pasó de ser independiente a ser dependiente. "Ella ha contado el empeoramiento de una mujer que pasa de estar bien a no valerse por sí misma", dijo a los medios de comunicación uno de los abogados de la acusación, Luis Tuero, al explicar la declaración prestada por la cuidadora que se hacía cargo de la fallecida.

La titular del juzgado de Arganda del Rey que investiga la muerte de María Isabel Suárez, presuntamente a manos del actor Luis Lorenzo y su mujer para cobrar su herencia, ha tomado declaración tanto a la cuidadora como al hermano de la fallecida, cuya denuncia inició la investigación de la Guardia Civil.