La autopsia de la tía de Luis Lorenzo reveló que había sido envenenada con cadmio y manganeso

María Isabel Suárez Arias, la mujer de Grado supuestamente asesinada en Madrid, había sido envenenada con cadmio y manganeso. Así lo reveló la autopsia a la que la fallecida fue sometida en Asturias después de que su hermano denunciara ante la Guardia Civil de Oviedo sus sospechas en torno a la muerte de su familiar. Al parecer esas sustancias no se detectaron en un primer análisis pero sí en el segundo, el realizado en el Principado. Como consecuencia de la investigación de esta muerte violenta la Guardia Civil ha detenido al actor Luis Lorenzo y a su pareja, Arancha, en la localidad madrileña de Rivas Vaciamadrid como presuntos autores del asesinato por envenenamiento de la tía de esta. El actor, de 61 años y conocido por sus papeles en series como 'El Comisario' o 'La que se avecina', y su pareja han pasado a disposición judicial acusados de un delito de asesinato, han indicado las mismas fuentes.

Luis y su mujer habrían envenenado con metales pesados a Isabel, la tía de ella, con el fin de heredar. Los hechos habrían ocurrido presuntamente hace un año, después de que la pareja invitase a su casa de Rivas a la anciana - que residía en Asturias - alejándola así del resto de la familia e impidiéndole hablar con el hermano de Arancha que, extrañado al no tener noticias de su tía y preocupado porque no regresaba a casa, puso en conocimiento de la policía lo que estaba ocurriendo. María Isabel Suárez vivía en Grao y fue despedida en junio de 2021 en Las Regueras. Era una mujer muy conocida y querida en la zona. Era viuda de Fulgencio Menéndez Muñiz.

La Guardia Civil se personó entonces en la casa de Luis Lorenzo que, tranquilo y con una sonrisa, les dijo que la anciana no estaba desaparecía, sino que residía con ellos. Sin embargo, no les permitió ver a Isabel para comprobar cómo estaba, argumentando que sin una orden judicial no podían entrar en su domicilio.

En junio de 2021 la anciana falleció, supuestamente por causas naturales a causa de la demencia que padecía. Luis y su mujer mandaron sus restos mortales a Asturias, para que fuese enterrada en su tierra. Sin embargo, el hermano de Arancha, que llevaba mucho tiempo sospechando que algo no iba bien, denunció a la Guardia Civil que podría tratarse de un asesinato por lo repentino de la muerte y pidió una autopsia.

La justicia le dio la razón y el examen forense al cuerpo de su tía también; Isabel había fallecido por envenenamiento con dos metales pesados, que se encontraron en la autopsia en dosis elevadísimas. En su investigación la Guardia Civil descubrió, además, que durante el tiempo que la anciana vivió en la casa de Luis Lorenzo - sin trabajo en estos momentos - se había gastado 30.000 euros, por lo que todo indica que sería la fuente de ingresos de la pareja. Además, meses antes de fallecer la mujer cambió su testamento, dejando curiosamente como única heredera a su sobrina Arancha.