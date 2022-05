La pareja de la parricida mallorquina: "La he encerrado en el armario por mearse, cuando se porte mal la colgaré"

La Policía Nacional encontró en el móvil de Vanesa M.P., la joven mallorquina encarcelada por matar a su hija de dos años en Zaragoza, cientos de fotografías, mensajes, llamadas y conversaciones con su pareja sobre los malos tratos infligidos a la menor y sus otros tres hijos. Ambos detallan en estos archivos los severos castigos a los pequeños, de entre nueve y un año, por su comportamiento. "La he encerrado en el armario por mearse", "le he dado una ducha fría y le he dado pimienta por no obedecer", "cuando se porte mal la colgaré", "enciérralo en el cuarto y pon una silla en la puerta para que no salga", señalan los acusados, en prisión preventiva por el crimen.

El grupo de Homicidios de la Policía Nacional de Zaragoza, en un oficio remitido al juzgado encargado del caso, destaca las fotografías y mensajes que ambos se intercambiaron el día en que murió la niña, el 21 de enero de 2021. En ellas se aprecia el paulatino deterioro físico de la pequeña, que según los forense sufrió un «largo y agónico» sufrimiento antes de morir. Los investigadores detallan que a primera hora de la mañana el sospechoso escribió a Vanesa M.P.: "He bañado a L. por no obedecer un poco. Le di pimienta y una ducha fría". "Ok", respondió ella. Hacia las dos de la tarde, el hombre remitió a la mujer una fotografía de la niña con la cara llena de moratones. «Que no le he dado», se justifica, tras alegar que la pequeña se ha caído en la calle. Los agentes resaltan también que entre las cinco de la tarde y las nueve y media de la noche, la madre envió a una abogada de Girona varias imágenes de la niña, en la que se aprecian diversas lesiones, y le pidió consejo. La letrada no respondió. A las nueve y media de la noche, en su último mensaje a la abogada, aparece la víctima ya moribunda. La Policía destaca en su informe que en esa imagen la niña ya "no muestra signos de vitalidad", pese a lo cual los acusados tardaron casi una hora y media en pedir ayuda a los servicios de emergencias, un tiempo que "podría haber sido vital" para que la niña sobreviviera. Entre el material recuperado figura una imagen tomada en noviembre de 2020, dos meses antes del crimen, que los investigadores consideran especialmente relevante. En ella aparece la pequeña de dos años colgada por la ropa a un clavo de la pared y «con una expresión de su rostro que infiere la situación de horror y pánico». El padrastro envió la fotografía a Vanesa M.P. y le explicó: «Castigada por llorar. Ahí no se le hace daño. Cuando se porte mal, la colgaré». «Ja, ji. Ok», replicó la madre. También constan en la causa judicial numerosos audios y llamadas en los que los dos acusados cuentan los malos tratos a los niños. "He castigado a L. por mearse encima. La he metido en el armario y he dado patadas en la puerta. Le voy a meter pimienta en la boca", detalló la madre a un familiar en agosto de 2020. "Encierra a M. en el cuarto y pon una silla para que no pueda salir", indicó Vanesa M.P. a su pareja en la misma época. En otro audio, ambos amenazan a uno de los pequeños con "tirarle los dientes y dejarlo sin comer" por orinarse. La conclusión de la Policía Nacional tras analizar este material es contundente. A juicio de los investigadores, demuestran "la situación de malos tratos físicos y psíquicos continuada en el tiempo con la anuencia y el beneplácito de ambos". Los acusados, en sus declaraciones como imputados, se han culpado mutuamente de las agresiones a los menores. Ambos están en prisión preventiva en la cárcel de Zuera (Zaragoza) acusados de asesinato.