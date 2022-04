Una menor de solo 14 años de edad fue detenida en la tarde del pasado lunes en Torrent (Valencia) después de que presuntamente apuñalara con una navaja a otra adolescente, de 15 años, tras una disputa entre ambas por una cuestión que no ha trascendido. La menor que presuntamente agredió a la otra ha sido entregada a sus padres por orden de la Fiscalía de Menores, ya que no puede ser enjuiciada al no haber cumplido aún los 15.

Los hechos de los que ha tenido conocimiento Levante-EMV se produjeron minutos antes de las siete de la tarde del pasado lunes, 18 de abril, a las puertas de un instituto, en la calle Padre Méndez de la capital de l’Horta Sud. Al parecer, según relataron más tarde tanto la víctima como varias personas que fueron testigos de los hechos, la presunta autora de la agresión se acercó a ella y la abordó en plena calle gritándole y echándole en cara un asunto personal, tras lo cual le clavó en dos ocasiones una pequeña navaja que portaba encima. Por fortuna, las heridas no revistieron gravedad, dado el pequeño tamaño del arma empleada, por lo que fue suficiente con recibir varios puntos de sutura. La víctima, de 15 años, sufrió las heridas en el costado y hombro izquierdos, según ha podido saber este diario. Nada más producirse la detención, los agentes informaron a la Fiscalía de Menores, que ordenó su entrega inmediata a sus padres.